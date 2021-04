Google ontwikkelt een eigen chip voor de Pixel 6, die dit najaar wordt verwacht. Het bedrijf gaat hiermee Apple, Samsung en Huawei achterna, die al jaren eigen chips in hun smartphones stoppen. Smartphones met een in-house chip kunnen over het algemeen beter worden geoptimaliseerd, met positieve gevolgen voor de functionaliteit.

Google Pixel 6 draait niet op chip van Qualcomm

De Pixel 6 is volgens 9To5Google de eerste Google-smartphone met de nieuwe GS101 Whitechapel-chip onder de motorkap. Deze chip is door Google zelf ontwikkeld. Hiermee stapt het bedrijf af van Qualcomm-chips, waarmee alle voorgaande Pixel-smartphones waren uitgerust.

De nieuwe Google-chip zou in de toekomst voor zowel Chromebooks als Pixel-smartphones gebruikt worden. Intern refereert Google naar de processor met de codenaam ‘GS101’, dat naar verluidt voor ‘Google Silicon’ staat. Apple gebruikt al jaren Apple Silicon in iPhones, iPads en Macs.

Een nauwe samenwerking met Samsung

Volgens de bron werkt Google tijdens het ontwikkelen van de Whitechapel-chip nauw samen met Samsung. Samsung gebruikt in veel regio’s haar eigen Exynos-chips, in onder andere de Samsung Galaxy S21 Ultra. De meest recente Exynos-chip meet zich op veel gebieden met de snelste processor van Qualcomm; de Snapdragon 888.

Zowel de nieuwe processor van Google als Samsungs Exynos-chips zijn verbonden aan de codenaam ‘Slider’. Hieruit blijkt dat beide chips een aantal overeenkomsten zullen hebben. In hoeverre ze daadwerkelijk op elkaar gaan lijken, is niet bekend.

Waarom het ontwikkelen van een eigen chip positieve gevolgen kan hebben

Het overgrote deel van de huidge Android-smartphones draait op een Snapdragon-processor van Qualcomm. Nu Google haar eigen chips in Pixel-smartphones gaat stoppen, krijgt het bedrijf veel meer controle over de werking van de telefoons.

Omdat de Whitechapel-chip exclusief in Google-smartphones te vinden zal zijn, kan het bedrijf de processor volledig optimaliseren. Dit resulteert waarschijnlijk in een langere accuduur, slimmere AI-functies en een sneller werkend besturingssysteem. Google kan haar eigen smartphones in de toekomst hierdoor beter onderscheiden van de concurrentie.

Voor die tijd kondigt Google naar verwachting op 11 juni de Google Pixel 5a aan. Dit wordt als gezegd een midrange smartphone. We hoeven dus geen supersnelle hardware te verwachten, maar de processor zal zeker rap genoeg zijn voor dagelijkse taken.

