‘Google Pixel 6 Pro krijgt binnenkort toch echt gezichtsherkenning via update’

De Google Pixel 6 Pro heeft een vingerafdrukscanner die betrouwbaar en snel werkt. Binnenkort krijgen gebruikers van het toestel er wellicht een andere vorm van biometrische beveiliging bij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Pixel 6 Pro-gebruikers ontgrendelen telefoon straks met gezicht

Google kondigde in 2019 de Pixel 4 aan; een toestel met biometrische gezichtsbeveiliging, vergelijkbaar met Apples Face ID. De feature viel klaarblijkelijk niet helemaal in de smaak, want op de Pixel 5 was-ie alweer verdwenen. Voor fans van de face unlock-functie met een Google Pixel 6 Pro hebben we echter weer goed nieuws! Er is namelijk een kans dat de feature binnenkort naar deze Google-smartphone komt..

Een Reddit-gebruiker stelde onlangs zijn gloednieuwe Pixel 6 Pro in, toen hij de optie kreeg om zijn smartphone te ontgrendelen met zijn gezicht. Deze optie hoort helemaal niet beschikbaar te zijn – je kunt de Pixel 6 Pro enkel ontgrendelen met een vingerafdruk, pincode, wachtwoord of patroon. Toen de gebruiker de face unlock-feature selecteerde, gebeurde er niks. Hij vond de functie later ook niet terug in de instellingen van het apparaat.

De Pixel 6 Pro

9To5Google kreeg hoogte van het incident en begon te graven in verborgen Pixel 6 Pro-codes. De nieuwsbron vond gezichtsherkenning uiteindelijk in een sectie van beveiligingsgerelateerde informatie, waar de feature al sinds 2021 is verstopt.

Waarom de optie ineens bij de Reddit-gebruiker naar boven kwam, is een mysterie. Wellicht betekent het dat Google de face unlock-functie binnenkort tóch echt nog naar de Pixel 6 Pro wil brengen. Eerdere geruchten stelden al dat dit zou gebeuren, maar tot op heden is dit nog niet het geval. Ook zou de functie nooit naar de normale Google Pixel 6 komen, dit vanwege een ander type frontcamera die hiermee niet overweg kan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees meer over Googles toptoestel op Android Planet

Heb je nog geen Google Pixel 6 Pro, maar ben je er wel erg nieuwsgierig naar? Officieel is het toestel niet te koop in Nederland, maar dat betekent gelukkig niet dat je het toestel niet kunt kopen. Er zijn namelijk meerdere manieren om een Pixel 6 Pro aan te schaffen – een aantal populaire webshops biedt het toestel namelijk gewoon aan. Lees dus vooral even onze uitgebreide Google Pixel 6 Pro review, waarvan de conclusie is:

Al met al is de Pixel 6 Pro de beste smartphone die Google tot nu toe heeft gemaakt. Het is een uniek toestel qua software, mogelijkheden en ook in het straatbeeld zal je ‘m niet vaak zien. De hardware en software zijn perfect op elkaar afgestemd en dat blijkt gewoon weer een heerlijke match. Natuurlijk zijn er ook de nodige minpunten, want helaas is ook deze smartphone zeker niet perfect. Heb jij de mogelijkheden en interesse om ‘m te kopen, dan zeggen wij zeker doen! Daarbij krijg je jarenlange ondersteuning en ook dat zorgt ervoor dat je de ‘irritante’ manier van aanschaffen al snel doet vergeten.

Meer nieuws over Google: