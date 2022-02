Update voor Google Pixel 6 (Pro) sloopt in sommige gevallen de wifi

Google brengt iedere maand een beveiligingsupdate uit voor haar Pixel-smartphones. De meest recente update zorgt bij de Pixel 6 voor problemen.

Google rolt momenteel een beveiligingsupdate uit voor haar Pixel-telefoons, waaronder de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. De update lost problemen op en dicht een aantal beveiligingslekken. Helaas zorgt de nieuwe softwareversie voor sommige Pixel 6- en Pixel 6 Pro-telefoons voor grote connectiviteitsproblemen. Helaas is er nog geen oplossing voor de problemen ontdekt.

Een aantal Pixel 6-gebruikers geeft aan niet langer met een wifi-signaal te kunnen verbinden na het uitvoeren van de update. Zodra mensen de wifi-schakelaar aanzetten, gebeurt er helemaal niets. Het lijkt alsof de wifi gewoon aan staat, maar dat is niet het geval. Zodra gebruikers het instellingenmenu sluiten en de app herstarten, staat de schakelaar namelijk weer op donkergrijs.

Andere gebruikers melden dat hun wifi-schakelaar ineens de bluetooth-instellingen bestuurt. Zodra de wifi wordt aangezet, gaat bluetooth uit en andersom. Mocht het toestel toch verbinding maken met een wifi-netwerk, dan is dat van korte duur. Na enkele minuten verbreekt de verbinding vanzelf.

Google heeft nog niet gereageerd

Veel Pixel 6-gebruikers hebben last van het probleem, maar Google heeft helaas nog niks van zich laten horen. De update is echter nog niet zo lang beschikbaar. Een reactie van Google zal niet lang op zich laten wachten. Een stabiele wifi-verbinding is één van de meest belangrijke smartphonefuncties. Zonder internet kun je namelijk niet zoveel met je toestel. Hopelijk komt Google snel met een oplossing.

