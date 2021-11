‘Gelekte renders van Pixel 6a tonen herkenbaar Google-toestel’

Renders van een nieuwe budget-smartphone van Google zijn online verschenen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om de Pixel 6a, de opvolger van de Pixel 5a.

Google komt met goedkopere versie van Pixel 6

Bekende lekker Onleaks heeft via Twitter een aantal renders van de Google Pixel 6a gedeeld. De 6a wordt naar verluidt het goedkopere broertje van de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Het zou niet de eerste keer zijn dat Google een goedkopere versie van een Pixel-topmodel op de markt brengt. De Pixel 3a, Pixel 4a en Pixel 5a zijn alledrie betaalbare versies van hun duurdere broers.

De Pixel 6a lijkt als twee druppels water op de Pixel 6. Zo is er dezelfde opvallende cameramodule op de achterzijde, een soortgelijk tweetonig kleurenpalet en een herkenbare punch hole-selfiecamera. Het scherm is aan de zijkanten niet gebogen, zoals dat bij de Pixel 6 Pro het geval is. Het toestel lijkt dan ook meer op de reguliere Pixel 6.

Het scherm van de Pixel 6a wordt met 6,2 inch een stukje kleiner dan het 6,4 inch-scherm van de Pixel 6. Het gehele toestel krimpt hier logischerwijs door en is zelfs een stukje dunner. Of dat ook een negatief gevolg heeft voor de accu, is nog niet bekend. We hopen hier de komende weken meer over te horen.

Weg met die aansluiting

Een opvallend detail is de missende koptelefoonaansluiting. De drie vorige betaalbare Pixel a-smartphones hadden deze nog wel. Op de reguliere Pixel-toestellen is de aansluiting al sinds de Pixel 2 niet meer te vinden. Google vindt wellicht dat het nu écht tijd is om over te stappen op een draadloze headset, ook als gebruikers minder geld te besteden hebben.

Over een eventuele releasedatum is helaas nog niet bekend. De Pixel 6 en de Pixel 6 Pro zijn immers pas een maand op de markt. We moeten dus nog wel even geduld hebben voor we de Pixel 6a in handen krijgen.

