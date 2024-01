Feature Drop 2024: deze nieuwe functies komen naar je Google Pixel

Google kondigt nieuwe functies aan voor Pixel-smartphones én introduceert een nieuw kleurtje voor de Pixel 8 en 8 Pro.

Google Pixel 8 (Pro) in muntgroen

Google brengt regelmatig Pixel Feature Drops uit: grotere updates die nieuwe functies toevoegen aan de Pixel-smartphones van het bedrijf. De zoekgigant maakt bekend dat er binnenkort weer een meerdere handige features verschijnen, waarbij we er een aantal kennen van de gloednieuwe Samsung Galaxy S24-telefoons.

Maar, Google komt ook met een nieuwe kleur voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro: ‘Mint’ (muntgroen). De lichtgroene versie van de Pixel-smartphones dook online al op en is nu te koop bij de officiële Google Store. Dit betekent dat de Pixel 8 nu in vier kleuren verkrijgbaar is: muntgroen, grijs, zwart en roze. De duurdere Pixel 8 Pro is er in het blauw, beige, zwart en nu dus ook muntgroen.

Circle to Search

Vanaf 31 januari is Circle to Search beschikbaar op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Deze feature, die onlangs met de Samsung Galaxy S24-lancering is geïntroduceerd, laat je makkelijker zoeken. Kom je in een app, foto of video een voorwerp tegen waar je meer over wil weten, dan kun je hier simpel en snel meer informatie over opvragen. Het werkt simpel: je houdt de homeknop eventjes ingedrukt, omcirkelt het voorwerp en er verschijnt meer informatie.

Ook nieuw is de optie om geschreven teksten door AI (kunstmatige intelligentie) te laten aanpassen. Dit heet ‘Magic Compose’ en laat je een bericht korter, (in)formeler of dramatischer maken. Het wordt ook mogelijk om met de thermometer van de Pixel 8 Pro je lichaamstemperatuur te meten, door met je telefoon je voorhoofd te scannen.

Verder kun je aan de slag met de zogeheten Photomoji, waarmee je in de Berichten-app een foto kan omzetten in een emoji. Ook hier wordt kunstmatige intelligentie van Google voor gebruikt. Met het nieuwe Quick Share, dat Nearby Share (Dichtbij delen) vervangt, kun je gemakkelijker foto’s, teksten en bestanden met een ander apparaat delen.

Google rolt de nieuwe functies voor Pixel-apparaten vanaf vandaag uit naar alle gebruikers. Het kan echter een aantal weken duren voordat jij met de features aan de slag kan.

