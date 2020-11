Toch nog slecht nieuws voor toekomstige Google Pixel-gebruikers. Google Foto’s stopt ook met het aanbieden van gratis ongelimiteerde opslag voor nieuwe Pixel-telefoons. Alleen gebruikers van de huidige Pixel-telefoons lijken de dans te ontspringen.

Geen gratis ongelimiteerde Google Foto’s opslag meer voor toekomstige Google Pixel-telefoons

Het nieuws van Google om te stoppen met het aanbieden van de gratis onbeperkte opslagruimte was jammer, maar misschien niet heel verrassend. Google Pixel-gebruikers blijven immers gespaard. Helaas geldt deze luxe niet voor de toekomstige toestellen van het bedrijf.

Android Central meldt dat toekomstige Google Pixel-telefoons niet in aanmerking komen voor onbeperkte Google Foto’s-opslag voor foto’s en video’s. In plaats daarvan zullen ze net als andere smartphone-gebruikers genoegen moeten nemen met de gratis 15 GB.

Google bewaart het voordeel van onbeperkte gratis opslag dus niet voor de eigen Pixel-serie. Dit is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Het is immers een extra reden om een Pixel-smartphone boven een andere telefoon te verkiezen. Onbeperkte gratis opslag van foto’s en video’s werkt namelijk als een goed verkoopargument, zeker voor zo’n populaire service.

Huidige Pixel-telefoons behouden wél onbeperkte Google Foto’s opslag

De huidige Google Pixel-telefoons blijven gelukkig voorzien van onbeperkte opslag. Google heeft bevestigd dat de huidige toestellen binnen de Pixel-serie nu en in de toekomst de gratis foto-opslag behouden. Dit komt deels doordat sommige toestellen bij aankoop de levenslange garantie voor onbeperkte Google-foto’s opslag meekrijgen. Wanneer je een Pixel 5 of ouder hebt, blijven de huidige opties en voordelen dus ongewijzigd.

Nieuwe functies Google Foto’s

Google komt gelukkig ook nog met een paar nieuwe functies om de maatregel te verzachten. Zo kun je straks eenvoudiger foto’s verwijderen die je niet wil bewaren. Denk hierbij aan wazige plaatjes of schermafbeeldingen.

Daarnaast stuurt Google een waarschuwing als je bijna aan de gratis opslaglimiet zit. Ook krijg je een schatting te zien van hoe lang je nog foto’s kunt uploaden voor je opslag vol is.

Krijg je, naar eigen zeggen, te snel een melding dat je opslag vol zit? Dan is Google One het overwegen waard. Voor 1,99 euro per maand heb je 100GB opslagruimte. 200GB kost 2,99 euro. Voor het abonnement met 2TB opslag ben je 9,99 euro per maand kwijt. Je kunt hier overigens niet alleen foto’s op bewaren, maar ook je mail, documenten en andere bestanden.

