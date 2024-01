Gerucht: Google Pixel Watch 3 verschijnt in twee formaten

Volgens geruchten komt de Pixel Watch 3 op de markt in twee formaten. Daarmee kiest Google er na twee generatie smartwatches eindelijk voor om de concurrentie te volgen, die al veel vaker meerdere groottes van hun slimme horloges uitbrengen.

‘Google Pixel Watch 3: keuze uit groottes’

Google heeft inmiddels twee smartwatches onder eigen naam uitgebracht, maar qua uiterlijk verschilden die niet heel veel. Het gaat in beide gevallen om een slim horloge met een ronde kast van 41 millimeter en dikte van 12,3 millimeter. Wel is de behuizing van de Google Pixel Watch 2 van ander materiaal dan het eerste Wear OS-horloge van de zoekgigant.

In onze eerste review, maar ook in die van zijn opvolger, benoemden we het al: het formaat is klein. Voor de ene persoon is dat een verademing, een ander laat het horloge er misschien wel om liggen. Volgens bronnen heeft Google dat ook eindelijk door en de aankomende Pixel Watch 3 zou dan ook moeten verschijnen in twee formaten.

Meer ruimte, dus betere hardware?

Of we weer een 41mm-model gaan zien is natuurlijk nog wel de vraag, maar we gokken van wel. Over de grotere versie is voor de rest ook nog niks bekend, maar we kunnen natuurlijk wel wat speculeren. Als de horlogekast wat groter is, is er meer plek voor hardware. We verwachten dan ook sowieso een grotere accu, wat fijn zou zijn. In onze beide reviews schreven we dat je om en nabij een dag kon doen met de horloges, voordat je de oplader weer moest zoeken.

Als het scherm groter wordt, kun je daar (in theorie) ook meer informatie op laten zien, en werkt de bediening wat fijner. Ook is er meer ruimte voor sensoren. Daardoor zou het kunnen zijn dat de grotere Pixel Watch over meer type sensoren beschikt dan zijn kleinere broertje. Al met al is het afwachten totdat we het horloge officieel gaan zien, iets wat we pas verwachten rond oktober van dit jaar.

Vind je een kast van 41 millimeter genoeg, dan kun je er momenteel voor kiezen om de Pixel Watch 2 op te kop te tikken. Dat horloge, met een adviesprijs van 399 euro, pik je inmiddels op vanaf € 319,95.

Op zoek naar een groter horloge met Wear OS? Check dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 6 of het Watch 6 Classic-model. Ook is er nog de Xiaomi Watch 2 Pro of je kunt de robuuste Samsung Galaxy Watch 5 Pro van vorige generatie bekijken.

