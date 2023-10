Opinie: Pixel Watch en Fitbit smelten samen, als dat maar goed gaat

De overname van Fitbit door Google wordt nu pas goed zichtbaar door de samensmelting tussen Pixel Watch en Fitbit. Als dat maar goed gaat.

Pixel Watch en Fitbit smelten samen

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Fitbit werd overgenomen door Google, maar tot nu toe merkte je daar niet veel van. Toen de Versa 4 eind vorig jaar werd uitgebracht, was het zelfs niet eens mogelijk om de Google Assistent te gebruiken, terwijl Alexa van Amazon wel aan te spreken was.

Nu zijn we een jaar verder en lijkt de samensmelting tussen de Pixel Watch en Fitbit een feit. Dat is allereerst te zien in de nieuwe Fitbit Charge 6. De fitnesstracker lijkt nauwelijks veranderd vergeleken met zijn voorganger, met als grootste vernieuwing dat de knop terug is (die nooit verwijderd had mogen worden) en dat je hartslag nu beter wordt bijgehouden. Opmerkelijker is dat dit de eerste Fitbit-tracker is waar Google duidelijk zijn stempel op drukt.

Dat gebeurt deels zichtbaar en deels onzichtbaar. Voor die nauwkeurige hartslag is technologie gebruikt die oorspronkelijk voor de Pixel Watch is ontwikkeld. Daarnaast heb je een Google-account nodig om de Fitbit te gebruiken, kun je qua muziekdiensten enkel YouTube Music gebruiken en mag je aan de slag met Google Maps en Google Wallet.

Fitbit Charge 6

Pixel Watch in bed

Ook andersom is de beïnvloeding duidelijk. Verschillende Fitbit-functies zijn op de Pixel Watch te vinden, waarbij je een abonnement op Fitbit Premium nodig hebt om alles te kunnen zien. Zo moet je extra betalen om op de Pixel Watch via Fitbit je slaap bij te laten houden. Met de Pixel Watch 2 wordt daar ook nog de stressmeting van Fitbit aan toegevoegd, zo is de verwachting.

Het is nu maar afwachten in hoeverre deze samensmelting wordt voortgezet. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat er in de toekomst geen nieuwe versies van de verschillende Fitbit-smartwatches worden uitgebracht, maar Google de focus compleet legt op de Pixel Watch.

Een onderscheid tussen smartwatch en tracker blijft wel relevant. Een groot verschil tussen de Pixel Watch en Fitbit is op dit moment namelijk de manier waarop deze apparaten met de batterij omgaan. Fitbit-wearables zijn heel beperkt met wat er op het scherm te zien en te doen is, waardoor je deze apparaatjes soms een week lang kunt dragen zonder ze op te hoeven laden. De Pixel Watch draait op Wear OS en heeft een fraai schermpje, maar dat betekent dat je het horloge elke dag aan de lader moet hangen.

Google Graveyard

Dat Fitbit nieuwe Google-technologie krijgt zoals beter hartslagmeting, is alleen maar positief. Dat je op de Pixel Watch meer opties hebt om je gezondheid bij te houden, is natuurlijk ook niets om over te klagen. Maar de vraag is nu of Google Fitbit zijn eigen smoel laat behouden.

Ik houd Fitbit al vele jaren in de gaten en houd mijn hart vast voor de toekomst van dit merk. Het is niet onwaarschijnlijk dat Google de kennis van Fitbit gaat gebruiken voor zijn Pixel-lijn en vervolgens dumpt in de Google Graveyard, vol producten en merken die het bedrijf heeft stopgezet.

Er bestaat een kans dat Fitbit als merk blijft bestaan, omdat het zo bekend is als het gaat om fitnesstrackers. Maar gezien de minimale upgrade die de Charge 6 krijgt vergeleken met de Charge 5, spat het enthousiasme om er wat van te maken er niet vanaf.

Google Graveyard?

Nog niet eerder van de Google Graveyard gehoord? Google staat er om bekend om diensten en producten stop te zetten als ze niet genoeg opleveren. Bekende voorbeelden zijn Inbox by Gmail, Stadia, Google Reader, vr-bril Google Daydream en Chromecast Audio.