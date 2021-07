Google Play Store gaat apps sneller installeren (als jij dat wil)

Google is begonnen met de uitrol van een fijne update voor de Play Store. Daardoor installeren apps sneller en kun je ze direct gebruiken. De functie werd eerder aangekondigd, maar rolt nu daadwerkelijk uit.

Play Store: apps installeren gaat sneller

Vanaf half maart gingen er geruchten over een functie die nu pas uitrolt: het sneller installeren van apps vanuit de Play Store.

Verschillende gebruikers en redactieleden van Android Planet kregen afgelopen dagen een melding als ze de appwinkel van Google openden met deze mededeling.

Zo werkt het

Het optimaliseren van app-installaties, zoals Google het zelf noemt, werkt dankzij verschillende informatie. De zoekgigant bekijkt – geheel anoniem – welke onderdelen van een app direct gebruikt worden door mensen die zo’n app installeren.

Een app of game bestaat als het ware uit allerlei kleine pakketjes die een voor een worden uitgepakt en geïnstalleerd. Google weet nu dus welke pakketjes het meest gebruikt worden en zet die vooraan bij het installatieproces.

Een app volledig installeren is niet meer nodig en dat scheelt wachttijd voor de gebruiker. Zo kun je al bepaalde functies gebruiken, terwijl de volledige installatie op de achtergrond nog bezig is.

Een ander fijn voordeel is dat applicaties hierdoor ook soepeler opstarten en minder stroom verbruiken. Eerder zei het techbedrijf al dat ook de processor en het opslaggeheugen van je toestel minder belast worden.

Hoe ze die verbeteringen daadwerkelijk willen realiseren, is nog onbekend. Tevens is het nog de vraag of je dit echt goed merkt. Dat wordt in de toekomst misschien duidelijk, als meer mensen hun data delen en Google dus aan de slag kan met de optimalisatie.

Anonimiteit staat voorop

Je stelt zelf in of je deze data wel of niet wil delen met de fabrikant in de instellingen van de appwinkel. Google zegt dat deze informatie volledig anoniem is. Persoonlijke gegevens zoals mailadres of je naam worden niet verzameld.

Tot slot laat de zoekgigant weten dat hoe meer mensen wél kiezen om deze informatie te delen, hoe beter de functie (uiteindelijk) gaat werken. Een grotere set met data zorgt er namelijk voor dat de app-optimalisatie beter kan worden uitgevoerd dan met een kleinere dataset.

