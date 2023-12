Google wijzigt Play Store-beleid voor ontwikkelaars: dit is er nieuw

Voorheen kon je als ontwikkelaar van Android-apps zonder uitgebreid testen je applicatie uitbrengen in de Google Play Store. Het softwarebedrijf wijzigt nu het beleid, waardoor het testen van apps er anders uitziet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Testen, testen en nog eens testen

Het lijkt vanzelfsprekend dat er bij het uitbrengen van een app goed getest wordt of deze vlot draait op een Android-apparaat en hoe de gebruikservaring is. Google lijkt er echter niet van overtuigd dat ontwikkelaars genoeg tijd aan testen besteden en dus is het beleid gewijzigd.

De ontwikkelaars die een Play Console-account na 13 november 2023 hebben gecreëerd, moeten voortaan aan nieuwe regelgeving voldoen. Een Play Console-account was al een vereiste om een app aan de Play Store toe te voegen.

Het nieuwe beleid is dan als volgt: apps moeten minimaal twee weken lang door minimaal twintig gebruikers worden getest. Hierbij moet de focus liggen op het oplossen van foutjes en het verbeteren van de gebruikservaring.

Wel geldt dit gewijzigde beleid voorlopig alleen voor nieuwe Play Console-accounts: het is nog niet duidelijk of deze in de toekomst ook voor oudere accounts gaat gelden.

De testen voor Play Console-productietoegang

In het helpcentrum van Play Console geeft Google een overzicht van het aantal typen testtracks uit: methodes om je applicaties te testen en te verbeteren, zodat deze toegevoegd kunnen worden aan de Play Store.

Zo is er de optie voor interne tests. Zo kun je een versie van een app uitrollen voor een kleine groep vertrouwde testers. Dit is handig als je je app nog niet volledig af hebt. Google zegt dat een build na uploaden naar de Play Console meteen beschikbaar is voor testers. Het techbedrijf zegt dat interne testen optioneel zijn, maar beveelt wel aan om hiermee te beginnen.

Ook is er de gesloten test, waarbij een grote groep gebruikers die jij overziet de app probeert. Een gesloten test is verplicht: deze moet uitgevoerd zijn voordat je een aanvraag in kunt dienen voor het productieproces. Voor een gesloten test moeten minimaal 20 testers aangemeld zijn, welke minimaal veertien dagen continu aangemeld zijn.

De derde optie is de open test: deze laat je app als testversie op Google Play tonen. Iedereen kan de app downloaden om mee te doen aan het testprogramma en feedback versturen. Wel moet je eerst de gesloten test hebben gedaan, want een open test is enkel mogelijk met productietoegang. Het is ook verstandig om alvast alle app-informatie (naam, logo, beschrijving, tags, genres en contactgegevens) gereed te maken voor Google Play.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tot slot is er de productie: het beschikbaar maken van je app voor gebruikers op Google Play. Voor je een aanvraag kunt doen voor publicatie, moet je een gesloten test hebben uitgevoerd die aan de criteria van Google voldoet. Bij het indienen van je aanvraag moet je vragen beantwoorden over je gesloten test. Google vermeldt nogmaals dat je twintig testers moet hebben voor de gesloten test en dat deze veertien dagen steeds aangemeld waren. Zonder deze vereiste kun je geen aanvraag doen voor productietoegang.

Huishouden van de Play Store

Het lijkt er verder op dat Google de komende tijd meer aandacht heeft voor het controleren van apps die toegevoegd worden aan de Google Play Store. Dat is erg belangrijk, want misleidende apps of malware op je smartphone of tablet zijn niet gewenst.

Wellicht kan je je nog herinneren dat er een neppe Tikkie-app rondzwierf in de Play Store, of zie je geregeld exacte kopieën van een bekende game. Het is fijn dat Google meer gaat doen om slechte of kwaadaardige apps op het platform te verminderen.

Wel kan dit het proces voor het beoordelen van een applicatie langer laten duren. Indien je een deadline hebt voor het beschikbaar maken van je app, is het dus verstandig om op tijd te beginnen met testen zodat je aanvraag voor het publiceren ervan er tijdig doorheen komt.

Wist je al dat ook wij een app hebben? Zo heb je het laatste Android-nieuws en de beste tips altijd bij de hand. Download de gratis Android Planet-app via onderstaande button en blijf op de hoogte van alles rondom Android.