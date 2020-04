Een vreemde bug zorgt ervoor dat app-updates in de Play Store opnieuw worden aangeboden. Vaak zonder dat er iets te downloaden valt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vreemde Play Store bug zorgt voor herhalende updates

Er is wat vreemds aan de hand in de Google Play Store. Gebruikers zien bij de sectie ‘Mijn apps en games’, waar updates worden aangeboden, updates staan die al eerder zijn gedownload. Met name apps van Google zelf, zoals Gmail, Google Docs, YouTube enzovoort, maar ook apps van andere ontwikkelaars.

De timing van de updates is raar, omdat in het weekend doorgaans niet zoveel updates worden doorgevoerd. Daarnaast lijkt de beschrijving van de updates hetzelfde als die van vorige updates. Sommige die een week oud zijn, maar er zitten ook updates tussen die maanden geleden zijn uitgerold valt website 9to5Google op. Sommige van deze updates downloaden daadwerkelijk een bestand, maar anderen installeren direct zonder dat er een download nodig is.

Wat het hele verhaal extra vreemd maakt, is dat de Play Store-app sluiten via het multitasken-menu ervoor zorgt dat sommige updates verdwijnen en anderen weer verschijnen.

Is het gevaarlijk?

Er lijkt niets gevaarlijk te zijn aan deze bug. Behalve als je een beperkte databundel hebt en je via die bundel updates installeert. Via wifi deze updates downloaden en installeren zal geen schade aan je toestel doen. Je kun een downloadvoorkeur in de Play Store instellen zodat updates en apps enkel via wifi worden gedownload.

Wist je overigens ook al dat apps in de Play Store transparanter moeten zijn over abonnementen?

Zie je zelf ook vreemde updates in de Play Store? Dat kun je checken door in de Play Store naar rechts te swipen of op het hamburgermenu te tikken en daarna voor ‘Mijn apps en games’ te kiezen. Laat van je horen in de reacties!

Lees het laatste nieuws over de Play Store