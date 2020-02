De Google Play Store wordt al in het donker gehuld als Android 10 het licht uitzet, maar krijgt nu ook een eigen knop voor de donkere modus.

Play Store donkere modus onder eigen knop

Sinds Android 10 een donkere modus heeft, hoef je deze functie niet meer bij elke losse app in te schakelen. Toch is de mogelijkheid om dit per app te regelen wel handig. Daarom krijgt de Play Store nu een eigen schakelaar.

De functie lijkt aanvankelijk op kleine schaal getest te worden. Vind je de optie dus niet terug in het menu van de Play Store? Dan moet je nog even geduld hebben.

Je kunt checken of je de optie hebt, door in de Play Store naar het menu te gaan door naar rechts te swipen of op het hamburgericoontje te tikken. Daarna tik je op ‘Instellingen’. Vlak boven ‘Lokale zoekgeschiedenis wissen’ moet de optie staan om het thema te wijzigen. Je hebt dan de keuze uit altijd licht, altijd donker of dat het afhankelijk is van de instellingen van Android.

Hierdoor kunnen toestellen die nog draaien op Android 9 of ouder ook de donkere modus gebruiken. Onze lezers hebben bevestigd deze optie op hun toestel met Android 9 te hebben.

Donkere modus in Android 10

De donkere modus is een van de grootste vernieuwingen in Android 10. Alle menu’s en instellingen van Android worden door deze functie met een donkere achtergrond getoond. Ook alle apps die een donkere modus ondersteunen zetten dan het licht uit.

Donkere modus in android Google-apps

Voordat Android 10 werd uitgebracht kregen bijna alle Google-apps al een eigen schakelaar voor een donkere modus. In deze gids leggen uit waar je die vindt en hoe je die inschakelt. Of kijk onderstaande video.

