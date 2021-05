Google Play Store toont straks welke gegevens apps verzamelen

De Play Store krijgt volgend jaar een belangrijke verbetering in de vorm van privacylabels. Daarmee kunnen gebruikers zien welke gegevens worden verzameld door de apps die ze mogelijk willen downloaden.

Play Store-privacylabels in 2022

Dit maakt Google bekend via het Android Developers Blog. In de Play Store verschijnen bij apps labels die aangegeven welke gegevens worden verzameld door die specifieke applicaties. Zo kun je zien of je locatie wordt opgevraagd, de app toegang heeft tot je contacten en of er persoonlijke informatie (zoals je naam en e-mailadres) wordt opgeslagen. Apps moeten ook laten zien of gebruikers ervoor kunnen kiezen dat deze informatie niet wordt verzameld.

Door de Google Play Store-privacylabels moet het voor gebruikers duidelijk worden welke data door apps worden verzameld en of de applicaties ook gebruikmaken van encryptie, zodat dit veilig gebeurt. Het is voor ontwikkelaars ook een kans om duidelijkheid te geven over hoe het precies zit met de dataverzameling van hun apps.

De privacylabels zijn al een tijdje verplicht bij Android-tegenhanger iOS. Sinds eind vorig jaar moeten app-ontwikkelaars in Apples App Store aangeven welke informatie er door apps gedeeld worden. Zo zien gebruikers snel en simpel welke data er wordt gebruikt om hen te volgen, en welke data wel of niet aan de gebruiker worden gekoppeld.

Zo kunnen ontwikkelaars informatie verzamelen over hoe apps worden gebruikt, maar ook of er bijvoorbeeld financiële informatie of locatiedata wordt opgeslagen. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 moet dit ook verplicht worden in de Play Store van Android.

