Play Store krijgt scherpere regels voor apps die je locatie willen

Google gaat de regels in de Play Store aanscherpen voor apps die de locatie van je smartphone gebruiken. Daarmee wil het de privacy verbeteren voor gebruikers van oudere versies van Android.

Play Store voorkomt onnodig bijhouden van je locatie

Veel apps maken gebruik van locatiegegevens van jouw smartphone. Dat doen ze niet alleen als je de app daadwerkelijk gebruikt. Sommige apps gaan ook door met het bijhouden van je locatie als de app niet actief is. Dat is soms nodig om de app goed te laten werken, maar dat is lang niet altijd het geval. Google gaat nu de regels in de Play Store aanscherpen om te voorkomen dat apps onnodig op de achtergrond bijhouden waar jij je bevindt.

De nieuwe regels in de Play Store zijn vooral gemaakt voor mensen die oudere versies van Android gebruiken. In Android 10 kun je al aangeven dat locatiegegevens alleen verzameld worden als de app in gebruik is. In Android 11 wordt dat nog uitgebreid, en krijgen gebruikers ook de optie om eenmalig toestemming te geven aan een app om hun locatie te gebruiken. Zodra de app wordt gesloten, vervalt de toestemming weer.

Is het bijhouden van locatie nodig?

Ontwikkelaars die achtergrondgegevens over de locatie van een telefoon willen gebruiken, moeten voortaan aan Google aantonen dat het echt nodig is voor het functioneren van de app. Zo moeten ontwikkelaars binnenkort een positief antwoord hebben op vragen als:

Heeft de functie duidelijke toegevoegde waarde voor de gebruiker?

Verwachten gebruikers dat de app in de achtergrond locatiegegevens bijhoudt?

Is de functie belangrijk voor het hoofddoel van de app?

Is het mogelijk om dezelfde ervaring te bieden, zonder dat er op de achtergrond locatiegegevens worden verzameld?

Google noemt op zijn ontwikkelaarsblog enkele voorbeelden waarbij het wel en en geen toestemming zal geven. Zo zal een sociaal netwerk-app waarbij gebruikers hun locatie constant kunnen delen met hun vrienden waarschijnlijk wel toestemming krijgen. Zo kunnen vrienden je, mits jij dat wilt, ook volgen als je de de app niet open hebt staan op je telefoon.

Een app waarmee je winkels in de buurt kunt vinden, heeft je locatie alleen nodig als je ‘m daadwerkelijk open hebt. Deze zal van Google waarschijnlijk geen toestemming krijgen om gegevens op de achtergrond te verzamelen over waar jij je bevindt.

Nieuwe regels dit jaar van kracht

De nieuwe regels voor app-ontwikkelaars gaan op 3 augustus van kracht. Elke app die dan geüpload wordt naar de Play Store moet deze keuring doorstaan. Op 2 november 2020 gaat Google ook bestaande apps in de Play Store bekijken. Als ze niet voldoen aan de nieuwe eisen, worden ze uit de applicatiewinkel verwijderd.

Mocht je een telefoon hebben die draait op Android 9 (Pie) of ouder, dan verandert er overigens niets aan de apps die je daar al op geïnstalleerd hebt. Apps voldoen alleen aan de nieuwe regels als je ze na november installeert of update.

