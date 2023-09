Speel nu PlayStation 5-games op je Chromecast met Google TV

Door de nieuwste update speel je je favoriete PlayStation 5-games op ieder scherm in je huis met een Chromecast met Google TV. Alles weten over de nieuwe PS Remote Play-functie? Lees dan verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

PS Remote Play streamt PlayStation 5 naar Chromecast

Sony brengt een update uit voor PlayStation 5. De PS Remote Play-functie kan nu PlayStation 5-games streamen naar je Chromecast met Google TV. Met de functie spelen games zich nog steeds af op je spelcomputer, maar stuur je het via een lokaal netwerk naar een ander scherm. Zo hoef je niet langer je PlayStation door het huis te sleuren om op verschillende televisies te gamen.

Momenteel worden er maar twee producten officieel ondersteund: de Chromecast met Google TV (4K) en Sony’s eigen Bravia XR A95L-televisies. Toch zal de functie snel naar andere Android TV– en Google TV-apparaten komen. Daarvoor is OS-versie 12 vereist. Je downloadt de app uit de Play Store op je slimme televisie of mediaspeler.

Zelf aan de slag met het streamen van games? Dan heb je het volgende nodig: een ondersteunde mediaspeler zoals de Chromecast met Google TV (4K, niet HD), een PlayStation-controller die je via bluetooth gekoppeld hebt met je mediaspeler en zowel je PlayStation 5 als je mediaspeler moeten met hetzelfde netwerk verbonden zijn. Volg dan de stappen in de PS Remote Play-app en je bent klaar om te gaan.

Meer over Google Chromecast met Google TV

De Chromecast is één van de meest betaalbare en toegankelijke mediaspelers voor in huis. Door hem te koppelen aan je televisie verandert deze in een zogeheten smart-tv. Daarmee stream je Netflix, kijk je YouTube of speel je simpele games. Daarnaast bedien je alles met een handige kleine afstandsbediening.

In 2020 zag de Chromecast met Google TV 4K het daglicht met alle slimme functies. Daarvoor streamde je enkel naar een Chromecast vanaf je smartphone. In 2022 kwam er een variant met dezelfde slimme functies die we hierboven noemen, maar voor een lagere prijs. Dat is de Chromecast met Google TV (HD) die – zoals de naam doet vermoeden – enkel een full-hd-resolutie ondersteunt.

Meer Chromecast-artikelen: