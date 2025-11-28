Deze Poco-smartphones krijgen de grote Android 16-update

Gebruik je een Poco-smartphone? Dan wil je vast weten of en wanneer jouw toestel een Android 16-update krijgt. Check daarom het overzicht in dit artikel!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco lanceerde deze week zijn nieuwste telefoons: de Poco F8 Ultra en Poco F8 Pro. Tijdens het evenement zijn ook de updateplannen voor Android 16 van de fabrikant bekendgemaakt. Dat meldt GSMArena. De smartphonemaker werkt de komende maanden zijn toestellen bij naar HyperOS 3, dat is gebaseerd op Android 16.

De Poco F7 Pro en F7 Ultra zijn de eerste smartphones die een update krijgen naar Android 16. Daarna volgen andere telefoons, zoals de betaalbare Poco X7 en X7 Pro. Het bedrijf noemt geen specifieke releasedata voor de updates, maar geeft aan in welke maanden ze worden bijgewerkt.

Vanaf november 2025:

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco F7

Poco X7 Pro

Poco X7

De Poco X7 Pro

Vanaf december 2025:

Poco F6 Pro

Poco F6

Poco X6 Pro

Poco M7

Poco M6 Pro

Poco M6

Poco C75

Vanaf december 2025 en maart 2026:

Poco F5 Pro

Poco F5

Poco X6

Poco M7 Pro 5G

Poco C85

Poco Pad

Poco F8 Ultra en F8 Pro

Zoals gezegd kondigde Poco eerder deze week zijn nieuwste smartphones aan. De Poco F8 Ultra is het snelste (en duurste) toestel van de fabrikant tot nu toe. De Ultra is uitgerust met een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, de krachtigste processor voor Android-smartphones van dit moment. De telefoon is met een adviesprijs van 829 euro wel behoorlijk duur.

De Poco F8 Pro is met een prijs van 649 euro een stuk goedkoper. De smartphone heeft niet dezelfde chip als de Ultra, maar een Snapdragon 8 Elite-processor. Die is op papier minder krachtig, maar levert alsnog goede prestaties af. Meer weten over de nieuwe Poco’s? Je leest alles in het aankondigingsartikel hieronder.