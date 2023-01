Deze instap-smartphone van Poco kost slechts 7 tientjes

Poco heeft een hele betaalbare smartphone aangekondigd in de C-lijn. De Poco C50 verschijnt binnenkort, draait op Android Go en heeft een grote accu.

Poco C50: smartphone met duidelijke compromissen

De C-lijn bestaat uit de absolute budgettelefoons van Poco, die zijn gericht op mensen met een klein budget. De fabrikant heeft de nieuwste smartphone in deze serie aangekondigd, namelijk de Poco C50. Omgerekend kost het toestel slechts 75 euro.

Dat de Poco C5 voor deze prijs over de toonbank gaat, is te danken aan de bescheiden specificaties. Er zit een MediaTek Helio A22-chip in die niet erg krachtig is, er is 2 of 3GB aan werkgeheugen en slechts 32GB opslagruimte. De batterij is met 5000 mAh wel vrij groot en laadt op met maximaal 10 Watt. Volgens Poco gaat hij meerdere dagen mee. Zijn voorganger, de Poco C40, had met 6000 mAh overigens een nóg grotere accu.

De behuizing van de smartphone is van plastic, maar heeft achterop een leerachtige textuur. Er is ook een vingerafdrukscanner ingebouwd op de achterkant en het scherm heeft een grootte van 6,52 inch. Dat laatste is met een hd-resolutie (1600 bij 720 pixels) en lcd-paneel best gedateerd. Mails lezen of een videotje kijken zal echter geen probleem zijn.

Achterop vinden we een camera van 8 megapixel en een dieptesensor. Daarmee maak je gemakkelijk een kiekje, maar verwacht niet de hoogste kwaliteit. Voorop de telefoon zit de 5 megapixel-selfiecamera verwerkt in een zogeheten druppelnotch. Die oogt vrij ouderwets, net als de stevige kin aan de onderkant.

Simpele software voor een simpele telefoon

Voor smartphones met mindere hardware is Android Go ontwikkeld. Dat is een lichtere versie van Googles besturingssysteem, met minder functies en een overzichtelijk ontwerp. Smartphones als deze Poco C50 en de Xiaomi Redmi A1 zijn daardoor prima te gebruiken voor dagelijkse apps, maar zware games kun je wel vergeten.

De Poco C50 lijkt erg op de Xiaomi Redmi A1. Bekijk onze review om erachter te komen wat je van een Android Go-smartphone voor 100 euro mag verwachten.

Poco verkoopt de smartphone voor nu enkel in India en in de kleuren groen en blauw. Daar heeft ‘ie een adviesprijs van omgerekend 75 euro. Zijn voorganger, de Poco C40, is ook in Nederland verkrijgbaar voor rond de 120 euro. Of en wanneer de C50 hier verschijnt, is niet bekend.

