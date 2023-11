Poco C65 officieel: groot scherm voor een spotprijs

Poco heeft de C65 officieel aangekondigd voor de Nederlandse markt. Het gaat om een zeer voordelige smartphone met een groot 6,74 inch-scherm. Dit moet je weten.

Poco C65 officieel aangekondigd

Poco ken je misschien vooral van smartphones die erg snel, maar toch betaalbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Poco F5 Pro. Het jonge merk maakt echter ook erg goedkope telefoons voor wie minder eisen stelt. In die categorie valt de Poco C65, die zojuist officieel is aangekondigd. Je haalt hem in huis voor nog geen 150 euro.

Het toestel heeft een gigantisch 6,74 inch-lcd-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Dat is niet al te hoog, waardoor vooral tekst er een beetje korrelig uit kan zien. Daar staat wel een verversingssnelheid van 90Hz tegenover, die ervoor zorgt dat beelden behoorlijk soepel zijn.

De maximale helderheid bedraagt 600 nits. Dat is binnenshuis meer dan voldoende, maar in de felle zon moet je misschien een beetje turen om je appjes te kunnen lezen. Blauw licht wordt trouwens gefilterd, zodat je minder snel vermoeide ogen krijgt.

Poco, dat nauw samenwerkt met Xiaomi, richt zich met de C65 op ‘Gen Z-klanten’ die een betaalbare smartphone-ervaring zoeken. De telefoon draait zodoende op een simpele MediaTek Helio G85-chip. Dat is een echte instapper, waarmee je geen zware games kunt spelen. We kennen hem bijvoorbeeld van de nog goedkopere Xiaomi 12C.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh, waarmee zelfs zware gebruikers een hele dag vooruit moeten kunnen. Er zit een 10 Watt-adapter in de doos, die een paar uur nodig heeft om het toestel helemaal op te laden. De maximale laadsnelheid bedraagt overigens 18 Watt. Als je daar gebruik van wil maken, zul je dus zelf een geschikte lader moeten regelen.

Op de achterkant vinden we een 50 megapixel-hoofdcamera en een niet zo spannende 2 megapixel-macrocamera. Selfies hebben een resolutie van 8 megapixel. Er is verder een koptelefoonaansluiting aanwezig voor je bedrade headset. De aan-uitknop fungeert eveneens als vingerafdrukscanner.

Software en prijzen

Deze telefoon draait op Android 13, met daaroverheen de MIUI 14-skin van Poco zelf. Hoelang je software-updates mag verwachten, vermeldt de fabrikant niet.

De Poco C65 is officieel verkrijgbaar vanaf 20 november en komt in drie kleuren: zwart, blauw en paars. De instapper met 6GB RAM en 128GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 149,90 euro en is verkrijgbaar via de websites van Xiaomi en Poco.

Wie 8GB RAM en 256GB opslag wil, betaalt 169,90 euro. Deze variant is straks ook te koop via Amazon. Tussen 20 en 27 november krijg je 20 euro introductiekorting op deze prijzen.

