Goed nieuws voor gebruikers van de Poco F2 Pro, want het toestel heeft een Android 11-update gekregen. Daarmee is het één van de eerste smartphones die naar de nieuwste Android-versie wordt bijgewerkt.

Xiaomi is begonnen met uitrol van Android 11 voor de Poco F2 Pro, zo schrijft website RealMiCentral. De grote update is wereldwijd beschikbaar en brengt de nieuwste versie van Android en MIUI (de software van Xiaomi) naar het toestel. De software-upgrade is 3GB groot en daardoor is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden. Anders ben je mogelijk snel door je mobiele databundel heen.

Je krijgt automatisch een melding als de Android 11-update voor jouw Poco F2 Pro beschikbaar is. Het is ook mogelijk om de update handmatig te downloaden en installeren. Dit doe je door de Instellingen-app te openen, naar ‘Systeem > Software-updates’ te gaan en dan te checken op updates. Vervolgens moet de Android 11-update verschijnen. Is dit niet geval, dan moet je waarschijnlijk eventjes wachten.

De Poco F2 Pro is één van de eerste smartphones die Android 11 ontvangt. Google maakte de nieuwste Android-versie in september beschikbaar voor zijn eigen Pixel-telefoons en sindsdien voor slechts een handjevol toestellen van andere fabrikanten uitgebracht. De OnePlus 8 en 8 Pro hebben de upgrade bijvoorbeeld ontvangen, en de nieuwere OnePlus 8T draait standaard op de meest recente versie.

Dit is nieuw in Android 11

Android 11 introduceert allerlei handige vernieuwingen, waaronder de zogeheten chatbubbels. Dit zijn kleine icoontjes van gesprekken uit chat-apps die op je homescreen blijven staan, ook als je ondertussen andere applicaties gebruikt. Daardoor kun je een gesprek altijd snel openen, een reactie tikken en weer sluiten.

Ook verbetert Android 11 de notificaties van je smartphone en de update richt zich nog meer op privacy. Je hebt de optie om apps een eenmalige permissie te geven tot bepaalde onderdelen van je toestel, zoals de camera, microfoon of locatie. De permissie wordt daarna automatisch ingetrokken. In onze uitgebreide Android 11 review lees je alles over de verbeteringen van de nieuwste versie.

De Poco F2 Pro is de opvolger van de populaire Pocophone F1 en sinds mei dit jaar in Nederland verkrijgbaar. De smartphone combineert goede specificaties met een aantrekkelijk prijskaartje. Hij heeft bijvoorbeeld een high-end Snapdragon 865-processor, groot amoled-scherm, uitschuifbare frontcamera, vier camera’s achterop en een forse accu. Check de Poco F2 Pro review (of onze video hieronder) voor meer informatie. De Poco-smartphone kost op het moment van schrijven ongeveer 450 euro.

