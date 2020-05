Je kan de Poco F2 Pro vanaf vandaag kopen in Nederland. Het toestel is vooralsnog exclusief verkrijgbaar bij Belsimpel en kost daar minimaal 599 euro. Vanwege een introductieaanbieding verlaagt de (web)winkel de prijs tijdelijk met vijftig euro. Dit moet je weten.

Poco F2 Pro kopen nu mogelijk

Poco presenteerde de langverwachte Poco F2 Pro half mei, maar heeft nog niet bekendgemaakt of en zo ja wanneer de smartphone in Nederland uitkomt. Belsimpel biedt het toestel nu al aan, waarbij je keuze hebt uit alle kleurvarianten en versies qua werk- en opslaggeheugen.

Belsimpel verkoopt de Xiaomi Poco F2 Pro met 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen tijdelijk voor 549 euro. De variant met 8GB/256GB geheugen kost tijdelijk 599 euro. De actieperiode loopt van maandag 09:00 tot woensdag 23:59, of eerder als de voorraad op is.

Update 25-05-2020 09.15: Prijzen van de 256GB-varianten lijken nog niet aangepast op de website

Daarna gaan de prijzen omhoog naar respectievelijk 599 en 649 euro. Dat zijn hogere prijzen dan genoemd in Poco’s eigen presentatie, terwijl Belsimpel wel een officiële partner is. Hoe dat komt staat uit bij Xiaomi Nederland.

Beide Poco F2 Pro-modellen zijn te koop in vier kleuren: blauw, grijs, paars en wit. Belsimpel is vooralsnog de enige Nederlandse partij die de smartphone al verkoopt. Wie het toestel nu bestelt, heeft ‘m binnen een tot enkele dagen in huis, wat afhankelijk is van de kleur en de opslag.

Meer over de smartphone

De Poco F2 Pro is de opvolger van de razend populaire Xiaomi Pocophone F1 uit 2018. Het nieuwe toestel heeft een groot 6,67 inch amoled-scherm met een uitschuifbare selfiecamera. Onder de motorkap beschikt de smartphone over de krachtige Snapdragon 865-processor, een forse 4700 mAh-accu en 5G-ondersteuning. Achterop is een vierdubbele camera geplaatst.

Al met al doen de specificaties van het toestel weinig onder voor die van de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy S20 Plus, concurrenten die honderden euro’s meer kosten. De Poco F2 Pro is voorzien van Android 10 met een aangepaste schil van Xiaomi. Het is nog niet duidelijk hoeveel jaar de telefoon kan rekenen op software-updates.

