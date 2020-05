Poco F2 Pro officieel aangekondigd: opvolger van goedkoop toptoestel

Xiaomi heeft (eindelijk) een opvolger gepresenteerd voor de populaire Pocophone F1. De Poco F2 Pro komt naar Europa en beschikt over uitstekende hardware, een grote accu met snelladen en verbeterde camera’s.

Poco F2 Pro officieel: dit moet je weten

De Poco F2 Pro is de opvolger van de Xiaomi Pocophone F1, het betaalbare vlaggenschip dat in 2018 werd uitgebracht. Net als zijn voorganger onderscheidt de Poco F2 Pro zich vooral door de high-end specificaties. Ook heeft de smartphone een relatief lage prijs van 499 euro.

Onder de motorkap zit bijvoorbeeld een Snapdragon 865-chip, de snelste processor die op dit moment door Qualcomm wordt gemaakt. Deze chip zit ook in high-end toestellen als de OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro. Het nieuwe toestel heeft ook 5G-ondersteuning en een grote 4700 mAh-accu. Het opladen gaat erg snel: volgens de fabrikant zit de accu in 63 minuten helemaal vol. Draadloos opladen ontbreekt echter.

Groot scherm zonder notch

De Poco F2 Pro heeft een groot 6,67 inch-amoled-scherm zonder een notch of cameragat voor de selfiecamera. Daardoor bestaat de hele voorkant uit het scherm en zie je geen onderbrekingen bij het kijken van films en series of spelen van games. De 20 megapixel-selfiecamera schuift uit de behuizing, net als bij bijvoorbeeld de OnePlus 7T Pro. Onder het scherm zit de vingerafdrukscanner, waarmee je de telefoon snel ontgrendelt.

Op de achterkant van de nieuwe Poco zitten vier camera’s. Het gaat om een primaire camera van 64 megapixel, groothoeklens van 13 megapixel, 2 megapixel-dieptesensor en een 5 megapixel-‘telemacro’-camera. Met laatstgenoemde maak je foto’s van heel dichtbij, waarbij er volgens Xiaomi alsnog veel detail wordt vastgelegd. De smartphone kan tot slot in 8K video’s opnemen en draait uit de doos op Android 10, met een aangepaste skin van de fabrikant.

Poco F2 Pro prijs en release

De Poco F2 Pro heeft een adviesprijs van 499 euro, waarbij het gaat om de versie met 6GB RAM en 128GB aan opslagruimte. Ook verschijnt een variant met 8GB RAM en 256GB aan opslagruimte, waarvoor je 599 euro betaalt.

Daarmee is de Poco F2 Pro fors goedkoper dan vrijwel alle high-end Android-telefoons van dit moment. Het is nog onduidelijk of en wanneer de Poco F2 Pro in Nederland verschijnt.