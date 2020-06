De Poco F2 Pro van Xiaomi is pas net officieel aangekondigd en verkrijgbaar in Nederland. De bekende YouTuber JerryRigEverything test de stevigheid van nieuwe smartphones en heeft ook dit toestel aangepakt. Een tipje van de sluier? Het toestel slaagt prima voor de duurzaamheidstest.

Stevigheid Poco F2 Pro getest

De Poco F2 Pro is een nieuw high-end toestel dat veel kracht biedt voor een redelijke prijs. Het apparaat bestaat net als nagenoeg elke high-end smartphone uit een combinatie van glas, metaal en plastic. JerryRigEverything heeft dit toestel onder handen genomen in verschillende testen om de duurzaamheid ervan te testen.

In de eerste test wordt de krasvastheid van het scherm getest, waarbij verschillende materialen worden gebruikt. Hiervoor wordt de hardheidsschaal van Mohs gebruikt. Niveau 1 is het zachtste materiaal, terwijl niveau 9 het hardste is. Standaard is er nog een plastic screenprotector aanwezig op de Poco F2, waarop al krassen te zien zijn bij niveau 3. Trek je die eraf, dan ontstaan krassen bij niveau 6, wat niet bijzonder is en ook bij andere toestellen gebeurt.

Poco F2 Pro testresultaten

In de praktijk is het dus altijd even opletten met sleutels of losgeld in dezelfde broekzak. Jerry noemt nog dat het scherm dus geen gaatje of notch bevat voor de selfiecamera, aangezien die uit de bovenkant schuift.

Met een stanleymes wordt die camera aangepakt, maar krassen op de voorkant ontstaan niet. De zijkanten van de pop-up camera zijn van plastic net als de achterkant en daar zijn wel krassen te zien na bewerking met het stanleymes. De camera zit goed vast en schuift naar binnen als het toestel detecteert dat het valt. Wel zorgt Jerry ervoor dat de camera tijdelijk niet meer naar binnen schuift. Dat gebeurt nadat hij het de uitstaande selfiecamera een paar keer hard tegen de tafel zwiept.

Tot slot is het tijd voor de klassieke buigtest, waarbij bij de eerste buiging al wat gekraak te horen is. De achterkant en voorkant blijven echter nog heel, dus wat het exact is, is onbekend. In een volgende video wordt het hele toestel uit elkaar gehaald, waar dat vast en zeker naar boven komt. Ook verdere buigtesten leveren geen problemen op bij de Poco F2 Pro.

Meer weten over de Poco F2 Pro?

Wil je meer weten over de Poco F2 Pro, lees dan ons artikel met daarin alles wat je moet weten over dit nieuwe toestel. Daarnaast verschijnt volgende week onze uitgebreide review.

