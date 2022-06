Poco F4 5G gelekt: dit zijn de foto’s en specificaties

Onlangs zijn er foto’s gelekt van de nieuwe Poco F4 5G. Het zou gaan om een re-branding van de Xiaomi Redmi K40S, met betere specificaties dan zijn voorganger. Lees verder om erachter te komen wat het toestel gaat bieden.

Gelekte foto’s laten nieuwe Poco F4 5G zien

Op website RootMyGalaxy zijn de eerste foto’s van de Poco F4 5G verschenen. Het toestel wordt op verschillende manieren vastgehouden en de achterkant is zichtbaar. De smartphone lijkt gebaseerd te zijn op de Redmi K40S van Xiaomi en is de opvolger van de populaire Poco F3.

Op de gelekte foto’s zien we een telefoon die bijna compleet overeenkomt met de Xiaomi Redmi K40S. Zo heeft ‘ie dezelfde groenige kleur en is het camera-eiland nagenoeg hetzelfde. De enige duidelijke verschillen zijn het Poco-logo onderop de achterkant en een tekst met “64MP OIS” onder de cameralenzen.

Poco F4 5G Xiaomi Redmi K40S



Zelfde design, maar betere camera’s op de F4 5G

OIS staat voor optical image stabilisation, dat schokkerige video en foto’s vermindert. Dat zit ook op Redmi K40S. Wel nieuw is de 64 megapixel-camera. Daarmee zal het toestel waarschijnlijk foto’s kunnen maken met een hogere resolutie dan de Redmi. Die had ‘maar’ 48 megapixel. De andere camera’s zouden een groothoek- en macrolens hebben, met voorop een 20 megapixel-selfiecamera.

Volgens de geruchten heeft de Poco F4 5G verder een 6,6 inch-amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor een soepel en helder beeld. Intern zou de Poco beschikken over 6GB werkgeheugen, 128GB aan interne opslagruimte en een accu van 4500 mAh. Het toestel kan mogelijk met 67 Watt snelladen, wat erg netjes is.

De processor is waarschijnlijk een Snapdragon 870 van Qualcomm. Niet het nieuwste van het nieuwste, maar wel een krachtige chipset. Deze zit bijvoorbeeld ook in de Poco F3, een toestel wat sowieso al veel specificaties deelt met de komende F4 5G.

Prijs en beschikbaarheid

We verwachten dat de prijs van de Poco F4 5G een tikkeltje hoger wordt dan zijn voorganger met soortgelijke specs: de Poco F3. Die kwam op de markt met een adviesprijs van 349 euro, maar is nu voor een aantal tientjes goedkoper te vinden. We verwachten dat de F4 5G – net als de F3 – in Nederland beschikbaar wordt, maar dit is nog niet zeker.

Wil je een beter kijkje naar het toestel? Lees dan onze review van de Poco F3: de voorganger van de Poco F4 5G. En check voor een totaaloverzicht de productpagina van de Poco F3.

Niets missen over de laatste Android-smartphones zoals Poco en Xiaomi? Houdt dan onze website in de gaten