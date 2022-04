‘Dit is de Poco F4 GT: een nieuwe high-end gamingsmartphone’

Poco komt binnenkort met de F4 GT: een nieuwe smartphone gericht op mobiele gamers. Renders en specificaties van het toestel verschenen onlangs op internet.

Gerucht: Poco F4 GT-smartphone komt eraan

Het Chinese smartphonemerk Poco werkt aan een nieuwe smartphone voor mobiele gamers. Het gaat om de Poco F4 GT, een gamingtoestel met indrukwekkende specificaties. Goede specificaties zijn natuurlijk extra belangrijk voor telefoons die gemaakt zijn om mee te gamen; ook de meest intensieve spellen moeten immers soepel draaien. Bij de Poco F4 GT zit het op dit gebied dus wel goed.

De smartphone krijgt namelijk de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chip onder de motorkap. Dit is een van de krachtigste mobiele chips van dit moment. Daarnaast heeft het toestel maar liefst 12GB aan RAM. Als klap op de vuurpijl heeft het toestel 5G-ondersteuning. Op zijn 120Hz-oled-scherm van 6,67 inch ziet alles er kleurrijk uit en ogen animaties ontzettend vloeiend. Dit scherm wordt overigens beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus, waardoor het tegen een stootje kan.

Qua design ziet de Poco F4 GT eruit als een echte gamingtelefoon. Het toestel komt in een aantal flitsende uitvoeringen op de markt. De hoofdkleur van het apparaat is knalgeel, met een aantal zwarte accenten. Vind je dit een beetje te veel van het goede? Je kunt de smartphone straks ook kopen in het blauw, zilver en zwart.

Accu vol in minder dan 20 minuten

Gamen gaat waarschijnlijk ontzettend soepel op de Poco F4 GT, maar het vreet ook energie. Het Poco-toestel krijgt naar verluidt een 4700 mAh-accu, die het met actief gamen waarschijnlijk niet langer dan een paar uur volhoudt. Ben je nog niet uitgespeeld? Geen nood, want Poco levert een 120 Watt-snellader mee. Hiermee laadt de telefoon volledig op in minder dan 20 minuten.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar deze nieuwe gamingtelefoon van Poco? De fabrikant kondigt het toestel naar verwachting binnenkort aan. Over eventuele prijzen is nog niets bekend, maar Poco staat bekend om zijn agressieve prijs-kwaliteitverhouding. Dat betekent waarschijnlijk dat je niet meer dan 500 euro voor het toestel neerlegt.

Poco bracht onlangs ook zijn X4-serie officieel uit. Voor de Poco X4 Pro hebben we een uitgebreide videoreview opgenomen. Je checkt deze hieronder:

Zodra Poco de F4 GT officieel bekendmaakt, laten wij je dit natuurlijk direct weten.