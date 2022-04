Poco F4 GT officieel: high-end en gericht op mobiele gamers

De Poco F4 GT is officieel gepresenteerd. De smartphone valt in het high-end segment en richt zich voornamelijk op mobiele gamers. Android Planet heeft alles wat je moet weten op een rij gezet.

Poco F4 GT officieel: gericht op hogere segment

De Poco F4 GT is is zojuist officieel gepresenteerd. Opvallend aan de gloednieuwe smartphone is dat Poco zich richt op het high-end segment en daar is de prijs dan ook naar. Het toestel kost 599 euro, maar is tijdelijk wel met korting te verkrijgen.

Ook richt Poco zich op mobiele gamers door allerlei handige extra’s toe te voegen. Zo zijn er magnetische triggers aanwezig, die werken met allerlei games. De knopjes gebruik je om te schieten, accelereren of remmen of natuurlijk bij tig andere spellen. Je kunt ze ook gebruiken om bijvoorbeeld snel de camera-app of zaklamp te activeren.

Er is gekozen voor een sterke trilmotor, die ook wordt gebruikt bij spellen. Tot slot is er een speciaal koelsysteem aanwezig. Zo wordt de Poco-telefoon nooit te heet tijdens een lange gamesessie.

De snelste processor van dit moment

Dat alles is verpakt in een metalen behuizing en de Poco F4 GT is beschikbaar in het geel, zwart en zilver. Onder de motorkap zorgt de Snapdragon 8 Gen 1-chip voor de nodige power. Er zijn versies met 8GB RAM en 128GB opslag of 12GB werk- en 256GB opslaggeheugen. De opslagruimte uitbreiden is helaas niet mogelijk.

Het scherm van 6,67 inch heeft een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz en de touch sampling rate is 480Hz. Daardoor worden aanrakingen nog sneller geregistreerd; perfect voor de mobiele gamer. Onder het scherm is de vingerafdrukscanner te vinden en de frontcamera zit in het kleine gaatje in het display.

4700 mAh-accu laadt razendsnel op

Er is een accu aanwezig van 4700 mAh voor uren gameplezier. In de doos vind je ook de speciale oplader en kabel, waarmee je de telefoon met maximaal 120 Watt oplaadt. Zo’n razendsnelle oplader zagen we ook al bij de Xiaomi 12 Pro. De oplader heeft maar 27 minuten nodig om de volledige batterij te vullen. Speciale technologie zorgt ervoor dat de levensduur van de accu wordt verlengd, zodat je er jaren mee vooruit kan.

Ook Poco Buds en Poco Watch gepresenteerd

Naast de smartphone presenteert Poco ook andere devices. Zo zijn er de Poco Buds met branding van Genshin Impact voor 69 euro. Deze draadloze oordopjes zijn spatwaterdicht, bieden actieve ruisonderdrukking en gaan tot 28 uur mee dankzij de oplaadcase. Het is mogelijk om de dopjes met twee apparaten tegelijk te verbinden, waardoor je naadloos kunt schakelen van audiobron.

Ook toont het bedrijf de Poco Watch. De smartwatch heeft een vierkant scherm van 1,6 inch en richt zich op de sportievelingen onder ons. Zo zijn er 100 trainingsmodi aanwezig en worden je slaap, stappen of zuurstofniveau makkelijk bijgehouden. De accu gaat tot 14 dagen mee en hij kost 79,99 euro.

Prijs en release Poco F4 GT

De Poco F4 GT verschijnt in drie kleuren en twee geheugenvarianten. Het 8/128GB-model kost 599 euro, terwijl de 12/256GB-versie 699 euro moet opbrengen. Tijdens de early bird-periode betaal je respectievelijk 499 en 599 euro voor de telefoon.

Benieuwd naar hoe het toestel presteert als mobiel game-apparaat, hoe de accu zich houdt en wat de camera’s voor plaatjes afleveren? Houd Android Planet dan in de gaten, want onze review verschijnt binnenkort!

