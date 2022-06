Poco F4 en X4 GT officieel: midrangers met degelijke specificaties

Poco heeft vandaag twee nieuwe smartphones gepresenteerd: de Poco F4 is verkrijgbaar vanaf 399 euro en de Poco X4 GT kost minimaal 379 euro. Bij Android Planet lees je alles wat je moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco F4 5G officieel: efficiëntie en kracht

Met een adviesprijs vanaf 399 euro vind je de Poco F4 in het drukke middensegment. Voor dat bedrag krijg je een smartphone met een 6,67 inch amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Deze heeft een helderheid tot 1300 nits, waardoor je het scherm beter ziet in felle zon. Bovenin het display is de selfiecamera verwerkt.

Op de achterkant vind je drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel en optische beeldstabilisatie. Daardoor worden videobeelden en foto’s minder schokkerig.

De voorganger in de vorm van de Poco F3 was razend populair. Ook dit nieuwe model ondersteunt 5G-signalen, waardoor je helemaal klaar bent voor de toekomst. Dat komt door de ingebouwde Snapdragon 870-chip van Qualcomm. Dat is een efficiënte en toch krachtige processor, maar wel dezelfde als zijn voorganger.

De Poco F4 komt met een accucapaciteit van 4500 mAh. Je kunt de batterij ook snelladen tot 67 Watt. Volgens Poco is het toestel daardoor in 38 minuten volledig opgeladen. Draadloos opladen is echter niet van de partij.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco X4 GT: voor gaming en entertainment

Het tweede Poco-toestel is iets betaalbaarder dan de F4. De adviesprijs van de Poco X4 GT start namelijk vanaf 379 euro. De smartphone wordt aangedreven door de Dimensity 8100-chip van MediaTek. Daarmee is het toestel geschikt voor het spelen van mobiele games en streamen van YouTube. De X4 GT ondersteunt ook 5G.

Het meest indrukwekkende van dit nieuwe toestel is het scherm met een verversingssnelheid van maximaal 144Hz. Het gaat om een 6,6 inch-display met lcd-paneel, waardoor de kleuren wel wat fletser zijn dan bij de Poco F4 met zijn amoled-scherm. Die verversfrequentie is hoger dan de meeste smartphones en moet het toestel extra snel laten aanvoelen. Om oververhitting te voorkomen zit er een speciaal koelsysteem in de smartphone.

Om het toestel van genoeg stroom te voorzien heeft Poco een grote 5080 mAh-accu ingebouwd. Daarmee zou je bijvoorbeeld uren achter elkaar kunnen gamen of YouTube kijken. Ook deze kan met tot 67 Watt snelladen en het is fijn dat er nog een oplader wordt bijgeleverd.

Beide toestellen beschikken over de laatste Android 12-versie. Poco legt daar de MIUI 13-schil overheen. Dat zorgt ervoor dat het uiterlijk van Android flink is aangepakt en het voegt een aantal handige (en minder handige) functies toe.

Prijs en release Poco F4 5G en Poco X4 GT

De Poco F4 5G komt in twee configuraties: eentje met 6GB RAM en 128GB opslag en een 8/256GB-versie. Het toestel heeft een adviesprijs van 399 euro voor het instapmodel en 449 euro voor de variant met meer opslag. Beide zijn ze te koop in het zwart, zilver en groen. Vanaf 27 juni tot en met 2 juli scoor je trouwens 50 euro korting op beide varianten, waardoor je er respectievelijk 350 en 399 euro voor betaalt.

De X4 GT komt in drie kleuren: zilver, zwart en blauw. De smartphone komt standaard met 8GB werkgeheugen, maar is te koop in twee opslagvarianten. De adviesprijs van het 128GB-model bedraagt 379 euro en 429 euro voor de 256GB-variant. Van 2 juli tot en met 4 juli krijg je ook wat korting en betaal je respectievelijk 229 euro of 349 euro.

Bekijk hier het laatste Poco-nieuws