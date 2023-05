Poco F5 (Pro) onthuld: dit zijn de nieuwe krachtpatsers

Poco heeft twee nieuwe smartphones gepresenteerd. Naast de reguliere Poco F5 is ook de snelle F5 Pro onthuld. De toestellen zijn binnenkort verkrijgbaar en Android Planet heeft alle informatie voor je op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco F5 officieel: rijk uitgerust toestel

Het kloppende hart van de gloednieuwe Poco F5 is de Snapdragon 7 Gen 2-chip. Keuze heb je uit modellen met 8GB of 12GB werkgeheugen en standaard is er 256GB interne opslagruimte aanwezig. De Poco F5 heeft een amoled-scherm van 6,67 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat pixels 120 keer per seconde verversen, wat zorgt voor een soepele gebruikservaring.

Poco kiest voor een accu van 5000 mAh en opladen doe je met de meegeleverde oplader van 67 Watt. Het toestel komt op de markt in drie kleuren: wit, zwart en blauw. Er is plek voor twee fysieke simkaarten en het toestel heeft een IP53-certificering, waardoor ‘ie tegen een beetje stof en water kan. Er zijn stereospeakers aanwezig, evenals een infraroodpoort en koptelefoonaansluiting. De vingerafdrukscanner is verwerkt in de aan-/uitknop aan de rechterzijde en dankzij de nfc-chip gebruik je het toestel als pinpas.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel en standaard maak je plaatjes van 16 megapixel. Vier pixels worden namelijk samengesmolten tot een enkele, wat zorgt voor mooiere kiekjes. Ook een groothoeklens van 8 megapixel en camera voor de close-ups zijn te vinden op de achterzijde. In een gaatje aan de voorkant is tot slot de 16 megapixel-selfiecamera geplaatst.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco F5 Pro is stuk krachtiger

De Poco F5 Pro is uitgerust met de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, die we kennen van vlaggenschepen van vorig jaar. Het nieuwe toestel is voorzien van maximaal 12GB RAM en 512GB aan opslagruimte en verschijnt in twee kleuren: zwart en wit.

Opladen gaat bedraad ook met maximaal 67 Watt, maar het is ook mogelijk om de telefoon draadloos op te laden. Dat gaat wel een stuk langzamer; met 30 Watt. Daar heb je wel een speciale los verkrijgbare oplader voor nodig. Met 5160 mAh is de batterijcapaciteit een stukje groter dan bij het reguliere model.

Het scherm is net als bij de F5 6,67 inch groot, maar heeft een veel hogere resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Het scherm ververst ook maximaal 120 keer per seconde. De Poco F5 Pro heeft dezelfde cameraspecificaties als zijn broertje. We zien wel een vingerafdrukscanner in het display en specificaties als nfc, infrarood en stereospeakers zijn ook aanwezig. Beide toestellen draaien uit de doos op Android 13 met de MIUI 14-schil die daar overheen ligt.

Prijzen en beschikbaarheid Poco F5 (Pro)

De Poco F5 met 8/256GB geheugen heeft een adviesprijs van 429 euro, het 12/256GB-model gaat over de digitale toonbank voor 479 euro. Tijdelijk is het toestel te koop voor een ‘early bird’-prijs, waardoor je ‘m oppikt voor 379 of 429 euro.

De F5 Pro met 8GB RAM en 256GB interne opslag kost 579 euro, het model met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag 629 euro. De 512GB-variant komt hier niet op de markt. Deze toestellen zijn ook tijdelijk te koop voor minder: je betaalt 499 en 549 euro.

Meer Poco-nieuws op Android Planet: