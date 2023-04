Presentatie Poco F5 (Pro) op 9 mei: de verwachtingen op een rij

De presentatie van de Poco F5 en F5 Pro staat gepland voor 9 mei. Dat heeft de fabrikant zelf bekendgemaakt. Benieuwd naar de verwachtingen van deze middenklassers? We zetten ze voor je op een rijtje!

Poco F5 (Pro) presentatie op 9 mei

Op dinsdag 9 mei is het zover: dan kondigt Poco twee nieuwe midrange smartphones aan. De presentatie van de Poco F5 en F5 Pro zal waarschijnlijk weinig verrassingen opleveren. Het gaat om smartphones die in China door Xiaomi zijn uitgebracht onder een andere naam. Ze worden hooguit licht aangepast. Poco was ooit onderdeel van Xiaomi en werkt nog altijd nauw met dat bedrijf samen.

De gewone Poco F5 lijkt sterk op de Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 7 Gen 2-chip. Dat is de nieuwste processor van Qualcomm voor smartphones uit het middensegment. Hij is niet zo snel als de échte topchips, maar staat zeker zijn mannetje. Zo kun je straks prima gamen met de F5.

Het oled-scherm is 6,67 inch groot en biedt een hoog contrast en mooie kleuren. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz, wat voor soepele beelden zorgt. De resolutie is 2400 bij 1080 pixels. Zijn voorganger, de Poco F4, had een vergelijkbaar display.

De accu groeit van 4500 naar 5500 mAh, wat behoorlijk fors is. Je mag dus een prima batterijduur verwachten. Opladen gaat met 67 Watt en dat is lekker rap.

Achterop de Poco F5 vinden we drie lenzen: een hoofdcamera van 64 megapixel, een 8 megapixel-groothoeklens en een 2 megapixel-macrocamera voor close-ups. Door de lage resolutie is die laatste echter nauwelijks bruikbaar.

Poco F5 Pro: bijna high-end

De Poco F5 Pro, gebaseerd op de Xiaomi Redmi K60, doet er een schepje bovenop. Zo heeft hij ook een 6,67 inch-oled-scherm, maar dan met een (nog) hogere resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Of je dat verschil met het blote oog ziet, is overigens twijfelachtig.

Binnenin vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1, de snelste processor van vorig jaar. Die is iets rapper dan de chip in de gewone Poco F5, al is het verschil niet zo groot als je misschien denkt. De accu heeft weer een capaciteit van 5500 mAh en laadt met 67 Watt even snel op als zijn goedkopere broertje.

Ook de camera’s zijn hetzelfde, maar de hoofdcamera beschikt wel over optische beeldstabilisatie. Daarmee schiet je ook bij weinig licht scherpe foto’s. Deze functie lijkt bij de normale F5 te ontbreken.

Software en beschikbaarheid

Beide smartphones draaien vermoedelijk op Android 13 met de MIUI 14-schil die we kennen van Xiaomi. Daarmee verandert het uiterlijk en krijg je extra functionaliteiten.

Of de Poco F5 en F5 Pro naar Nederland komen weten we nog niet, maar dat ligt wel voor de hand. Wat ze gaan kosten is op dit moment onbekend. De Poco F4 had hier een adviesprijs van 399 euro. Ben je benieuwd wat we van dat toestel vonden? Lees dan onze review van de Poco F4.

