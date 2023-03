‘Krachtige Poco F5 en F5 Pro onderweg: dit verwachten we’

De Poco F5 en F5 Pro zijn krachtige middenklassers met uitdagende specificaties. Dat zeggen betrouwbare online bronnen. Check hier de vermeende specs van de smartphones en meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Poco F5 krijgt efficiënte Snapdragon-chip’

Poco lijkt bezig te zijn met een nieuwe generatie smartphones in haar F-lijn. De Poco F-telefoons staan bekend om degelijke specificaties voor een aantrekkelijke prijs. Volgens de betrouwbare lekker Yogesh Brar mogen we dit jaar zelfs twee modellen verwachten, namelijk de Poco F5 en Poco F5 Pro.

Brar tweet vaker over onuitgebrachte smartphones en heeft het vaak bij het juiste eind. Volgens hem krijg het basismodel – de Poco F5 – een amoled-scherm van 6,67 inch. Deze heeft een ververssnelheid van 120Hz, wat voor soepele animaties moet zorgen.

Poco F4 GT

De smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 7 Plus Gen 2-chip. Deze chip is onlangs aangekondigd en vooral bedoeld voor middenklassers, maar zorgt wel voor 5G-ondersteuning en betere efficiëntie. Er is een batterij van 5500 mAh aanwezig, die met 67 Watt oplaadt.

Achterop de Poco F5 vinden we drie camera’s, namelijk een hoofdcamera van 64 megapixel, groothoeklens van 8 megapixel en een nog onbekend lens van 2 megapixel. Dit kan een (verwaarloosbare) macrocamera of dieptesensor zijn voor de close-ups of portretfotografie. Voor de meeste foto’s zul je de hoofdcamera gebruiken. Wil je meer in beeld, gebruik dan de groothoeklens.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Poco F5 Pro: snellere processor en scherper display’

Het is voor het eerst sinds de tweede generatie Poco-smartphone dat er weer een Pro-model verschijnt en op papier lijkt het een krachtpatser. De Poco F5 Pro is namelijk uitgerust met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Die is razendsnel, efficiënt en kennen we van bijvoorbeeld de OnePlus 10T en Samsung Z Fold 4.

Verder komt de F5 Pro veel overeen met zijn broertje. Zo heeft ‘ie ook een 6,67-inch-amoled-scherm en een batterij van 5500 mAh die met 67 Watt oplaadt. Wel heeft het scherm een hogere resolutie. Ook de camera’s zijn hetzelfde, maar op het Pro-model heeft de hoofdcamera optische beeldstabilisatie. Dat helpt bij het maken van scherpe foto’s.

Software, prijs en beschikbaarheid

De smartphones draaien vermoedelijk op Android 13 met de MIUI 14-schil. Daarmee verandert de vormgeving en krijg je extra functionaliteiten. We verwachten dat de Poco F5 en F5 Pro eind april verschijnen. Of de smartphones direct naar Nederland komen en wat de prijzen zijn, is nog onduidelijk.

Poco F4

Poco F4 review op Android Planet

Vorig jaar testten we de voorganger van de Poco F5 en F5 Pro. Benieuwd? Check dan onze diepgaande review van de Poco F4. Hieronder vind je alvast de conclusie:

De Poco F4 is een Android-smartphone met een modern uiterlijk dat lekker in de hand ligt. Het scherm is helder en geeft kleuren erg mooi weer. De Snapdragon 870-chip is wat ouder, maar nog steeds een van de beste in deze prijsklasse en levert prima prestaties. De batterij houdt het gemakkelijk een dag vol en social media bekijken of een spelletje spelen is geen probleem.

Met een adviesprijs van 399 euro is de F4 een aantrekkelijke midranger. Toch zijn de verschillen met zijn voorganger niet denderend. Wil je wat tientjes besparen, kijk dan nog eens naar de Poco F3. Wil je liever het nieuwste middenklasse-toestel van Poco, dan is deze F4 echt iets voor jou.

De redactie van Android Planet houdt het Poco-nieuws de gaten. Wil je op de hoogte blijven? Voeg ons dan toe aan je Google Nieuws-overzicht, abonneer je op de gratis nieuwbrief en download de Android-Planet-app!

Meer Poco-nieuws