Poco F7 officieel: opvallende en grote telefoon voor degelijke prijs

Smartphonefabrikant Poco heeft de F7 uit de doeken gedaan: een middenklasser met een fris ontwerp en vlotte specificaties.

Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen . Alvast bedankt!

Poco lanceert een nieuwe middenklasser: de Poco F7. De smartphone heeft een opvallend ontwerp en krachtige specificaties. Te beginnen met de chip: de Snapdragon 8s Gen 4. Deze verschijnt langzamerhand in meer smartphones en presteert ongeveer even goed als de topchips van vorig jaar. Ook is er 12GB aan werkgeheugen aan boord, wat helpt bij het multitasken.

De achterkant is vormgegeven met strakke lijnen en rode accenten. Met een schermformaat van 6,86 inch is de telefoon ook relatief groot. Het display heeft een hoge 1,5K-resolutie, een flinke maximale helderheid van 3200 nits en 120Hz voor soepele beelden. De hele behuizing is overigens ook IP68-stof- en waterdicht.

Er is een batterij van 6500 mAh aan boord, die vlot oplaadt met 90 watt. Daarmee is ‘ie binnen 30 minuten zo’n 80 procent opgeladen. Ook opvallend is het omgekeerd opladen van andere apparaten, wat ‘ie kan met maar liefst 22,5 watt.

Achterop is opvallend genoeg maar één camera te vinden, van 50 megapixel. Fotografie lijkt daarmee niet de focus van het toestel. Qua software draait ‘ie op Xiaomi’s HyperOS 2, gebaseerd op Android 15. De Poco F7 krijgt waarschijnlijk vier grote Android-updates en zes jaar aan beveiligingspatches.

Poco zet de smartphone met zijn vlotte hardware competitief in de markt. Het model met 265GB aan opslagruimte heeft een adviesprijs van 449,90 euro. Voor 512GB betaal je 499,90 euro. Tijdens de lanceringsperiode (tot 8 juli) geldt er een korting van 50 euro op beide varianten bij de Xiaomi webshop.

Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen . Alvast bedankt!

Poco lanceert doorgaans telefoons met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding en vaak gericht op mobiele gamers. Dit jaar kwam het bedrijf al met de F7 Ultra ook al op de markt. De Ultra is wél uitgerust met een Snapdragon 8 Elite-chip, de snelste mobiele processor voor Android-telefoons van dit moment. We hebben de telefoon ook uitgebreid getest en hieronder lees je alvast de conclusie.

Met de F7 Ultra heeft Poco een goed eerste vlaggenschip neergezet. Met een kleurrijk scherm dat ook in de volle zon goed af te lezen is, een prima accuduur en camera’s die scherpe foto’s weten te schieten is het plaatje bijna compleet.

We zeggen bijna, want er zijn kanttekeningen. Zo wordt de F7 Ultra flink warm tijdens het installeren van grote apps en games, tot het punt dat je het toestel even weg moet leggen. Ook is de smartphone aan de zware kant, wat we ook kunnen zeggen over het aantal extra apps dat op het toestel voorgeïnstalleerd is.

Al met al zijn dit vooral kanttekeningen die per persoon verschillend zullen wegen. Voor een eerste vlaggenschip heeft Poco in ieder geval de toon vast gezet en we zijn benieuwd hoe het merk zich in dit segment op de lange termijn gaat ontwikkelen.