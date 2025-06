‘Poco F7 krijgt enorme accu en nog groter scherm’

Veel specificaties van de ‘normale’ Poco F7 liggen op straat. Het gaat om een middenklasser met een vlotte chip en een enorm oled-scherm. Verder valt vooral de grote accu op.

‘Specificaties Poco F7 gelekt’

Poco geeft je doorgaans veel smartphone voor je euro’s. Dat lijkt ook weer te gelden voor de Poco F7, waarvan nu vrijwel alle specificaties op straat liggen. Het midrange toestel krijgt volgens Android Treasure een 6,83 inch-oled-scherm met een resolutie van 2772 bij 1280 pixels. Daarmee is het display een slag groter dan dat van de Poco F6. Die had een scherm van 6,67 inch. De maximale helderheid gaat bovendien omhoog van 2400 naar 3200 nits.

Opvallender nog is de accu. Die zou een capaciteit hebben van 6500 mAh, maar liefst 30 procent meer dan de 5000 mAh die in de F6 te vinden was. De Poco F7 laadt op met 90 watt, waardoor die enorme batterij ook vrij snel weer vol zit. De smartphone beschikt verder over een IP68-certificering, waarmee hij gelukkig bestand is tegen water en stof. Dat gold officieel niet voor zijn voorganger.

Renders van de Poco F7

Poco koos voor een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Dat is een rappe jongen, ongeveer vergelijkbaar met de bekende Snapdragon 8 Gen 3 die vorig jaar in veel high-end telefoons zat. Je zult dus geen rekenkracht tekort komen. Er is minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte aanwezig.

Het bescheiden eiland op de achterzijde biedt ruimte aan een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. Het gaat om ongeveer dezelfde camera’s die de F6 ook al had. Selfies hebben een resolutie van 32 megapixel.

Prijs en release nog niet bekend

De Poco F7 draait op Android 15 met daaroverheen de HyperOS-schil van moederbedrijf Xiaomi. Die past het uiterlijk van Android aan en voegt veel (AI)-functies toe. Vermoedelijk krijg je minimaal vier grote upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches om je te beschermen tegen virussen en hackers.

Wanneer de Poco F7 uitkomt en wat hij gaat kosten, kunnen we je nog niet vertellen. De F6 had een adviesprijs van 449 euro, maar inmiddels haal je hem véél goedkoper in huis: voor € 187,-.

Eerder bracht Poco trouwens al de Poco F7 Pro en F7 Ultra uit. Die hebben nog betere specificaties, maar zijn ook duurder.

