Fabrikant Xiaomi onthult volgende week een nieuwe Poco-smartphone: de Poco M3. Het toestel wordt op 24 november onthuld en de eerste specificaties zijn mogelijk al bekend.

Lees verder na de advertentie.

Poco M3-aankondiging op 24 november

Poco, een submerk van het Chinese Xiaomi, laat op Twitter weten dat op dinsdag 24 november een nieuwe smartphone wordt aangekondigd. Het gaat om de Poco M3, die tijdens een online evenement uit de doeken wordt gedaan. De smartphone is de opvolger van de Poco M2, die eerder dit jaar verscheen, maar niet in de Benelux.

De Poco X3 NFC van eerder dit jaar.

Mogelijk wordt de nieuwe Poco M3 wel hier uitgebracht, al is hier nog niets over bekend. Hoewel Poco verder niets over de smartphone loslaat, zijn de eerste specificaties vermoedelijk al bekend. Website Gizmochina schrijft bijvoorbeeld dat de Poco M3 wordt aangedreven door een Snapdragon 662-chip. Deze processor zit ook in de Motorola Moto G9 Play en Moto G9 Power.

Daarnaast zou 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte aanwezig zijn. Dit duidt erop dat de Poco M3 een goedkopere smartphone wordt. Verder zou het toestel beschikken over een 6,53 inch-scherm met een kleine notch voor de 8 megapixel-selfiecamera. Tot slot hebben geruchten het over een 48 megapixel-camera achterop en 6000 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen. De Poco M3 zou uit de doos op Android 10 draaien.

Poco X3 NFC verscheen eerder dit jaar

Een aantal maanden geleden bracht Xiaomi de Poco X3 NFC uit, een budgetsmartphone met opvallende goede specificaties. Zo heeft ‘ie een vloeiend 120Hz-scherm, iets wat we in deze prijsklasse zelden zien. Ook heeft de Poco X3 NFC een viervoudige camera achterop, grote 5160 mAh-accu die snel oplaadt en vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Android Planet heeft een review van de Poco X3 NFC gepubliceerd. Daarin waren we erg positief over het toestel en noemden we de Poco zelfs de ‘de beste smartphone voor weinig geld’. De smartphone heeft een adviesprijs van 229 euro, al betaal je voor de versie met meer opslag- en werkgeheugen een paar tientjes meer.