Poco toont M3 Pro: smartphone met drie camera’s en 5G

De nieuwste smartphone van Poco, die binnenkort wordt onthuld, is te zien op een afbeelding van het bedrijf. Zo krijgen we alvast een idee van het design van het toestel.

Bekijk de Poco M3 Pro-afbeelding

Het is inmiddels geen geheim meer dat smartphonemaker Poco werkt aan de M3 Pro, een nieuwe betaalbare smartphone met 5G-ondersteuning. Eerder doken al de eerste renders en specificaties van de telefoon op, maar nu deelt het bedrijf zelf een afbeelding van zijn nieuwste smartphone. Het plaatje is op het Twitter-account van de fabrikant gepubliceerd.

Te zien is dat de Poco M3 Pro 5G een achterkant heeft met twee ‘gedeeltes’. De linker bovenkant, waar ook het camera-eiland in zit, heeft een iets donkerere kleur dan de rest van de achterzijde. Ook valt op dat de Poco-telefoon drie camera’s achterop heeft. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel, maar over de andere twee lenzen is minder weinig. Mogelijk gaat het om een groothoeklens en macrocamera.

Poco laat daarnaast weten dat de telefoon 8,92 millimeter dik en 190 gram weegt. Daarmee is de M3 Pro lichter en dunner dan de Poco M3, die eind vorig jaar werd uitgebracht. De nieuwste Poco wordt morgen (19 mei) officieel onthuld, zo is op de afbeelding te zien. De presentatie is dan te volgen via een online event.

Specificaties van de Poco M3 Pro

Omdat de meeste specificaties van de Poco M3 Pro zijn uitgelekt, hebben we al een goed beeld van wat we kunnen verwachten. Het toestel heeft waarschijnlijk een 6,5 inch-scherm met een full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 90Hz. Omdat pixels vaker worden vernieuwd, zijn animaties soepeler en voelt de telefoon sneller aan. Dit merk je vooral als je gaat scrollen of door de interface bladert.

Onder de motorkap van de Poco M3 Pro zit naar verluidt een MediaTek Dimensity 700-processor, die 5G ondersteunt en wordt bijgestaan door 6GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De smartphone zou ook voorzien zijn van een koptelefoonaansluiting, 5000 mAh-accu, snelladen (met 18 Watt) en vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Blijf op de hoogte van de Poco M3 Pro-aankondiging door onze website te volgen, of download de gratis Android Planet-app.