De Poco M3 Pro komt eraan en belooft een interessante budgetsmartphone te worden. In aanloop naar de presentatie is er al een en ander bekend over het toestel. Android Planet zet de details op een rijtje.

Poco M3 Pro informatie

Poco is een zustermerk van het bekende Xiaomi en introduceert binnenkort zijn nieuwste smartphone, die de Poco M3 Pro gaat heten. De fabrikant heeft al wat details van de telefoon gedeeld, onder meer in een interview met Android Central. Een topman van Poco bevestigt dat de M3 Pro een betere versie wordt van de Poco M3, die gewoon te koop blijft. De Poco X3 NFC van vorig jaar verdwijnt straks wel uit de schappen om plaats te maken voor de M3 Pro.

Poco gaat de M3 Pro qua specificaties en prijs positioneren tussen de M3 en X3 Pro. Deze smartphones kosten 150 en 250 euro, wat een beeld geeft van de adviesprijs van de M3 Pro. De daadwerkelijke prijs maakt de fabrikant bekend op het lanceringsevenement van de smartphone. Het is nog niet duidelijk wanneer dit plaatsvindt.

De fabrikant geeft wel al aan dat de M3 Pro draait op een MediaTek-processor met 5G-ondersteuning. De chip zou zestig procent sneller zijn dan de Qualcomm Snapdragon 662-processor die in de Poco M3 zit. Dat is mooi, want in onze Poco M3 review schreven we: “een app opstarten duurt soms een fractie langer en het spelen van zware 3D-games is ook iets teveel van het goede. Gebruik je de Poco M3 voor chat-apps, social media, wat simpele games en voor webbrowsing, dan staat die zeker z’n mannetje.”

De Poco M3 Pro krijgt daarnaast een scherm met een verversingssnelheid hoger dan 60Hz. Of het om een 90- of 120Hz-scherm gaat, houdt de fabrikant nog even voor zich. Een hogere verversingssnelheid levert soepeler beeld, maar verbruikt ook meer stroom.

Sommige geruchten claimen dat de Poco M3 Pro sterk gebaseerd is op de Xiaomi Redmi Note 10 5G, die binnenkort in Nederland uitkomt voor zo’n 199 euro. Dat zou logisch zijn omdat Poco vaker ietwat aangepaste Xiaomi-toestellen lanceert.

