‘Poco M3 met opvallend design te zien op gelekte render’

Online is een render verschenen van wat de nieuwste Poco-smartphone zou zijn: de Poco M3 van Xiaomi. Het toestel krijgt een opvallend design en heeft drie camera’s op de achterkant.

‘Poco M3 render gelekt’

We wisten al de Poco M3 volgende week wordt onthuld, maar over de smartphone was nog weinig bekend. Daar komt nu verandering in: de doorgaans betrouwbare website 91Mobiles heeft een afbeelding van de Poco M3 gedeeld. Te zien is dat het toestel in verschillende kleurtjes verschijnt en een wat opvallend design heeft. Op de achterkant zit bijvoorbeeld een opvallend groot camera-eiland, waar het Poco-logo ook nog eens overduidelijk in te zien is.

De smartphone verschijnt in het zwart, blauw en geel en heeft daarnaast een scherm dat bijna de hele voorkant vult. Wel zien we bovenin een kleine notch voor de selfiecamera en een wat dikkere rand aan de onderkant. De vingerafdrukscanner zit aan de rechterzijkant, waar ook de volumeknoppen te vinden zijn. Verder lijkt de behuizing van plastic te zijn, maar dit is niet met zekerheid te zeggen.

91Mobiles deelde eerder de eerste specificaties van de Poco M3. Naar verluidt heeft de smartphone een scherm van 6,53 inch en een hele grote accu van 6000 mAh. Die moet ervoor zorgen dat de telefoon lang meegaat en je kan ‘m relatief snel bijvullen met de 18 Watt-snellaadfunctie. Onder de motorkap zit mogelijk een Snapdragon 662-processor, die we kennen van de Motorola Moto G9 Power en Moto G9 Play.

Daarnaast zou 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte aanwezig zijn, alsmede een primaire camera van 48 megapixel. Wat voor camera’s nog meer aanwezig zijn, is onduidelijk. Op 24 november komt hier duidelijkheid over want op die dag wordt de Poco M3 officieel aangekondigd. Houd Android Planet daarom in de gaten voor het laatste nieuws, bijvoorbeeld met onze app of de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

