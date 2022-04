Poco M4 5G gelekt: dit zijn de verwachte specificaties

Xiaomi werkt aan een opvolger voor de Poco M3, een budgetsmartphone die in 2020 hoge ogen wist te gooien. Dit blijkt uit gelekte specificaties van de Poco M4 5G, zoals het toestel moet gaan heten.

‘Poco M4 5G-specificaties gelekt’

Naast zijn eigen smartphones brengt het Chinese Xiaomi ook regelmatig toestellen uit met de Poco-merknaam. Denk bijvoorbeeld aan de Poco X4 Pro, Poco F4 GT en goedkopere Poco M4 Pro. Daar komt binnenkort de Poco M4 5G bij, want de eerste specificaties en afbeeldingen zijn nu gelekt door Abhishek Yadav.

Het design is redelijk recht-toe-recht-aan. Het scherm heeft bovenin een waterdruppel-notch en dikkere rand aan de onderkant. De achterkant bestaat (zoals we vaker bij Poco-telefoons zien) uit twee gedeeltes, waarbij het grote camera-eiland nogal opvalt. De behuizing is hoogstwaarschijnlijk van plastic.

Deze smartphone-insider deelt op Twitter vaker informatie over onaangekondigde Android-toestellen. De Poco M4 5G lijkt de opvolger te worden van de Poco M3, die eind 2020 in Nederland werd uitgebracht. De telefoon onderscheidde zich door de goede prijskwaliteit-verhouding: voor slechts 149 euro kreeg je bijvoorbeeld een enorme 6000 mAh-accu, redelijk vlotte hardware en een strak design.

De Poco M4 5G heeft niet alleen – zoals de naam verklapt – ondersteuning voor 5G-internet, maar krijgt ook een beter scherm. Het display zou 6,58 inch groot zijn, een full-hd-resolutie hebben en 90 keer per seconde verversen. Door dat laatste zien beelden er veel vloeiender uit en voelt de telefoon sneller aan.

Kleinere batterij, snellere processor

De accu van de Poco M4 5G is kleiner dan die van zijn voorganger, namelijk 5000 mAh. Anno 2022 hebben heel veel Android-telefoons een accucapaciteit van rond de 5000 mAh. Onder de motorkap zit volgens het lek een MediaTek Dimensity 700-processor. De chip is al wat ouder, maar wel krachtig – en kennen we bijvoorbeeld van de Xiaomi Redmi Note 10 5G en Samsung Galaxy A22.

Het is nog onduidelijk hoeveel werkgeheugen en opslagruimte de nieuwe Poco-telefoon krijgt. Wel zegt Yadav te weten dat op de achterkant een dubbele camera zit: een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. Selfies maakt het toestel met een 8 megapixel-frontcamera. Het apparaat zou tot slot 200 gram wegen en spatwaterdicht zijn dankzij de IP52-certificatie.

We weten (nog) niet wanneer de Poco M4 5G wordt aangekondigd, wat ‘ie moet kosten en of de smartphone ook in Nederland verschijnt. Houd Android Planet daarvoor in de gaten. Dat kan via onze website, of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Je kan ook de Android Planet-app downloaden om alle nieuwtjes te volgen.

