Poco M4 Pro 5G officieel: vlotte specificaties voor 199 euro

De Chinese smartphonemaker Poco heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Zoals we van het merk gewend zijn, heeft ook de Poco M4 Pro 5G goede specificaties voor weinig geld.

Poco M4 Pro 5G officieel: dit zijn de specs

Tijdens een online evenement is de Poco M4 Pro 5G uit de doeken gedaan. De smartphone lekte eerder uit, maar nu weten we precies over welke specificaties en features ‘ie beschikt. De nieuwe Poco-telefoon wordt aangedreven door een MediaTek 810-processor en verschijnt in twee versies. Het goedkoopste model heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslag, ook is een 6/128GB-variant aangekondigd.

De Poco M4 Pro 5G verschijnt in meerdere opvallende kleurtjes (zoals geel en lichtblauw) en heeft een flink display van 6,6 inch. Het scherm moet dankzij de full-hd-resolutie scherpe beelden tonen en heeft bovendien een hoge ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor zijn beelden vloeiender, wat ervoor zorgt dat de telefoon sneller aanvoelt.

Opvallend is dat de Poco M4 Pro ‘maar’ twee camera’s op de achterkant heeft. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera en 8 megapixel-groothoeklens. Veel fabrikanten kiezen ervoor om hun smartphones te voorzien van – vrijwel nutteloze – macro- en dieptecamera’s, maar Poco laat deze bij de M4 Pro achterwege. De selfiecamera maakt overigens kiekjes in 16 megapixel.

Verder is de Poco-smartphone voorzien van een koptelefoonaansluiting, stereospeakers, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, infraroodsensor en grote 5000 mAh. Laatstgenoemde ondersteunt snelladen met maximaal 33 Watt. Hierdoor duurt het volgens Poco maar een uur om de batterij helemaal op te laden. Dit is netjes, want sommige duurdere toestellen (zoals de Google Pixel 6 en Samsung Galaxy S21) doen hier langer over.

Ook in Nederland te koop

De Poco M4 Pro 5G wordt wereldwijd uitgebracht en lijkt ook in Nederland te verschijnen. Op de officiële website van Poco is de smartphone hier namelijk te bestellen. Als je de M4 Pro 5G koopt, dan heb je ‘m volgens het bedrijf over twee en een half á drie weken in huis.

De 4/64GB-versie van de Poco M4 Pro 5G kost 199 euro, maar dit is een zogeheten ‘Early Bird Deal’. De prijs verandert daarom later naar 229 euro. Voor het 6/128GB-model geldt een tijdelijke prijs van 219 euro. Over een tijdje betaal je 249 euro.

