Poco M4 Pro komt eraan: dit weten we al over de smartphone

De Chinese smartphonemaker Poco komt binnenkort met een nieuw toestel: de Poco M4 Pro 5G. De aankondiging vindt plaats op 9 november en er is al het één en ander over de telefoon gelekt.

Poco M4 Pro 5G-aankondiging op 9 november

Op het officiële Twitter-account van Poco is te zien dat de fabrikant binnenkort een nieuwe smartphone onthult. De aankondiging heeft het over de Poco M4 Pro 5G, die tijdens een online event op 9 november wordt gepresenteerd. De telefoon volgt de Poco M3 Pro op, die eerder dit jaar werd gepresenteerd.

De Poco M3 Pro is niet officieel in Nederland uitgebracht, maar kun je via grijze import alsnog hier kopen. Daarom sluiten we niet uit dat ook de M4 Pro straks in ons land verkrijgbaar is. De M3 Pro heeft een prijs van 199 euro, maar we weten nog niet wat zijn opvolger gaat kosten. Daar komen we op 9 november pas achter.

De eerste specificaties van de Poco M4 Pro zijn al gelekt. Zo zou de smartphone voorzien zijn van een MediaTek Dimensity 810 of 700-processor met 8GB aan werkgeheugen. Daarnaast draait de Poco-telefoon vermoedelijk op Android 11 (en dus niet het nieuwe Android 12) en is er ondersteuning voor 33 Watt-snelladen. Zoals de naam van het toestel al verklapt, is ook 5G-internet aanwezig.

Opvolger van Poco M3 Pro

Verder is er nog niets over de nieuwe smartphone van Poco bekend. De M3 Pro van eerder dit jaar heeft een 6,5 inch-scherm met een hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor zien beelden en animaties er vloeiender uit. Het apparaat wordt aangedreven door een Dimensity 700-chip, die ook in de Samsung Galaxy A22 zit.

Verder is de Poco M3 Pro voorzien van een drievoudige camera achterop. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt geholpen door een 2 megapixel-macrocamera voor foto’s van heel dichtbij, terwijl dieptesensor bedoeld is voor portretfoto’s. Op de voorkant zit een 8 megapixel-camera om selfies te maken en te videobellen.

Poco introduceerde dit jaar de Poco F3 en Poco X3 Pro in Nederland, twee betaalbare Android-toestellen met een erg goede prijs-kwaliteitverhouding. Android Planet heeft ze allebei getest en vertelt je er alles over in de reviews. Je leest ze via de linkjes hieronder.