Poco presenteert twee nieuwe toestellen op 5 september

Een evenement waar de Poco M5 en M5s worden gepresenteerd staat gepland voor volgende week. Op 5 september krijgen we alles te horen over de twee nieuwe, betaalbare toestellen.

Poco M5(s) evenement vindt plaats op 5 september

Het wordt druk volgende week, want ook fabrikant Poco heeft een wereldwijd evenement aangekondigd. In verschillende tweets wordt gesproken over de Poco M5 en Poco M5s, de opvolgers van de Poco M4-serie. Het gaat om smartphones voor het middensegment met een bijbehorend prijskaartje, maar over de specificaties weten we nog maar weinig.

Er zou gekozen worden voor chipsets van MediaTek en niet voor Qualcomm. In de Poco M4 Pro zit een MediaTek Dimensity 8100-chip en onze review schreven we dat die krachtig genoeg is voor alledaagse taken, multitasking en het spelen van verschillende games.

Qua design verwachten we kleurrijke toestellen met een groot camera-eiland op de achterkant. Daarin zijn, zo te zien, twee camera’s geplaatst, maar details daarover ontbreken. De camera aan de voorkant is verwerkt in een wat ouderwetse druppel-notch. Opvallend, want de Poco M4 Pro heeft een gat in het scherm voor de selfiecamera.

Drukke week vol aankondigingen

Naast Poco gaan we aankomende weken nog veel meer aankondigingen zien. Zo weten we dat Oppo 31 augustus op de proppen komt met de nieuwe Reno 8-serie.

Dan begint de IFA, een grote technologiebeurs in Berlijn, die ook aangegrepen wordt voor verschillende presentaties. Op 1 september is het tijd voor Sony, die waarschijnlijk de Xperia 5 IV presenteert. Op diezelfde dag is er ook een event van HMD Global, dus we verwachten ook nieuwe toestellen van Nokia te gaan zien.



Dan is er ook nog Apple met hun evenement op 7 september, waar de nieuwe iPhone 14-toestellen worden gepresenteerd. Motorola sluit de rij van presentaties af, want dat bedrijf houdt op 8 september nog een event.

