Poco M5(s) onthuld: dit zijn de nieuwste budgetsmartphones

Poco heeft zijn nieuwste budgetsmartphones gelanceerd. De Poco M5 is behoorlijk betaalbaar en richt zich op gaming, terwijl ook de Poco M5s naar Nederland komt.

Poco M5 officieel aangekondigd

De Poco M5 is een gloednieuwe budgettelefoon en de opvolger van de Poco M4 (Pro). Het toestel beschikt over een opvallend design, waarbij vooral de leren achterkant in het oog springt. Er zijn verschillende kleuren (zwart, geel en groen), met aan de achterkant een grote zwarte ‘balk’ voor onder andere de camera’s.

Poco zegt dat de M5 geschikt is voor mobiele games. De smartphone beschikt over een MediaTek Helio G99-processor met 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte, afhankelijk van welke versie je kiest. Het scherm is 6,58 inch groot, heeft een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz. Door dat laatste ogen beelden vloeiender.

6,58 inch-scherm: full-hd en 90Hz

Laagje Gorilla Glass beschermt tegen krassen

MediaTek Helio G99-processor

Draait op Android 12 met MIUI 13-software

5000 mAh-accu, snelladen met 18 Watt

Drie camera’s achterop: 50 + 2 + 2 megapixel

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

Om te zorgen dat de M5 lang meegaat, heeft Poco een 5000 mAh-batterij in het toestel gestopt. Die ondersteunt snelladen, maar wel met 18 Watt – waardoor het alsnog lang duurt voordat de telefoon vol zit. De snellader zit in het doosje, alsmede een usb-c-kabel.

De Poco M5

Voor het maken van foto’s heeft de Poco M5 een drievoudige camera achterop. Helaas is er maar eentje het vermelden waard: de 50 megapixel-hoofdcamera. Aan de 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor heb je – zoals wel vaker in het budgetsegment – vrij weinig. De selfiecamera heeft ook een beperkte resolutie van slechts 5 megapixel.

De Poco M5 is binnenkort te koop voor 189,90 euro via de officiële website van de fabrikant. Je krijgt dan het instapmodel met 4/64GB geheugen. De versie met 4GB RAM en 128GB opslagruimte heeft een adviesprijs van 209,90 euro. Door een zogeheten early-bird-actie van Poco kun je de telefoon van 12 tot 17 september aanschaffen voor 169,90 euro of 189 euro.

Poco M5s: betere camera’s en sneller opladen

Ook nieuw is de Poco M5s. Deze smartphone is minder krachtig door de wat oudere MediaTek Helio G95-processor, maar richt zich meer op entertainmentliefhebbers en heeft betere camera’s. De chip zit ook in telefoons als de Motorola Moto G60s, Realme 8 en Xiaomi Redmi Note 10S. Ook is de Poco M5s voorzien van een amoled-scherm (in plaats van lcd bij de reguliere Poco M5) van 6,43 inch. De ververssnelheid ligt daarentegen wel op slechts 60Hz.

6,43 inch-amoled-scherm: betere kleuren en helderder

Laagje Gorilla Glass beschermt tegen krassen

MediaTek Helio G95-processor

64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens

5000 mAh-accu laadt sneller op: 33 Watt

Draait op Android 12 met MIUI 13-software

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

De Poco M5s

De Poco M5s heeft een betere 64 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens van 8 megapixel. Daardoor kun je ook kiekjes in een wijdere hoek schieten, wat handig is bij groepsfoto’s of grote landschappen. Een 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor zijn ook aanwezig. Op de voorkant zit een 13 megapixel-selfiecamera.

Verder is de Poco M5s voorzien van een 5000 mAh-accu en een snellere oplader van 33 Watt. Hoe lang het toestel erover doet om van 0 naar 100 procent te gaan, is echter onduidelijk. Verder heeft de telefoon – net als de M5 – een vingerafdrukscanner aan de zijkant om veilig te ontgrendelen.

Tot slot de prijzen van de Poco M5s. De smartphone beschikt standaard over 4GB RAM en 64GB opslag en kost 229,90 euro. Ook verschijnt een variant met 128GB aan opslagruimte en die kost 249,90 euro. Door de early-bird-actie kun je de telefoon van 12 tot 17 september aanschaffen voor 199,90 euro of 219 euro.

