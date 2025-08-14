Deze Poco-telefoon heeft een groot scherm en gigantische accu

Smartphonemerk Poco heeft zijn nieuwste telefoon uit de doeken gedaan: de Poco M7 Plus. Lees hier wat het toestel te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco M7 Plus officieel onthuld

Poco introduceerde eerder dit jaar zijn eerste vlaggenschip (de Poco F7 Ultra), maar kennen we vooral van de goedkopere budgettelefoons. De fabrikant komt nu met zijn nieuwste toestel: de Poco M7 Plus. De smartphone is in het buitenland aangekondigd en het is nog onduidelijk of ‘ie ook naar Nederland komt.

De Poco M7 Plus is vooral een grote Android-telefoon. Het toestel heeft een fors 6,9 inch-scherm met een full-hd-resolutie en opvallend hoge ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor moeten beelden en animaties lekker vloeiend ogen.

Ook groot is de accu. De batterij heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh, wat veel meer is dan bij de meeste Android-smartphones. Poco maakt gebruik van een nieuwe accutechniek, waardoor de batterij meer capaciteit heeft, zonder dat het toestel veel dikker wordt.

Door de forse accu kan de Poco M7 Plus ook fungeren als een soort powerbank. Het is mogelijk om andere toestellen op te laden met maximaal 18 watt. Het opladen van de M7 Plus zelf gaat met een maximale snelheid van 33 watt. Draadloos laden is niet mogelijk.

Onder de motorkap van de Poco-telefoon zit een Snapdragon 6s Gen 3-processor. Deze chip, die ook in bijvoorbeeld de Motorola Moto G85, voldoet prima voor dagelijks gebruik, maar is geen snelheidsmonster. Ook aanwezig is 6/8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Op de achterkant van de M7 Plus zit een 50 megapixel-camera, waarbij Poco allerlei AI-functies heeft toegevoegd in de camera-app. Denk aan een AI Eraser, waarmee je na het maken van een foto bepaalde onderdelen uit het kiekje kan halen. Voor selfies is een 8 megapixel-camera aanwezig.

De Poco M7 Plus draait op Android 15 en dus niet het nieuwe Android 16. Het updatebeleid is niet geweldig: de fabrikant meldt op zijn website dat de smartphone twee grote Android-upgrades en vier jaar aan beveiligingspatches krijgt.

Zoals gezegd weten we niet of de Poco M7 Plus in Nederland wordt uitgebracht. Het bedrijf lanceerde eerder dit jaar wel de Poco M7 Pro, met een adviesprijs van 199 euro. We houden het nieuws uiteraard in de gaten, dus blijft ons volgen via de knoppen hieronder.