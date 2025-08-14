Deze Poco-telefoon heeft een groot scherm en gigantische accu

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
14 augustus 2025, 12:59
2 min leestijd
Deze Poco-telefoon heeft een groot scherm en gigantische accu

Smartphonemerk Poco heeft zijn nieuwste telefoon uit de doeken gedaan: de Poco M7 Plus. Lees hier wat het toestel te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie.

Poco M7 Plus officieel onthuld

Poco introduceerde eerder dit jaar zijn eerste vlaggenschip (de Poco F7 Ultra), maar kennen we vooral van de goedkopere budgettelefoons. De fabrikant komt nu met zijn nieuwste toestel: de Poco M7 Plus. De smartphone is in het buitenland aangekondigd en het is nog onduidelijk of ‘ie ook naar Nederland komt.

De Poco M7 Plus is vooral een grote Android-telefoon. Het toestel heeft een fors 6,9 inch-scherm met een full-hd-resolutie en opvallend hoge ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor moeten beelden en animaties lekker vloeiend ogen.

Poco M7 Plus officieel

Ook groot is de accu. De batterij heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh, wat veel meer is dan bij de meeste Android-smartphones. Poco maakt gebruik van een nieuwe accutechniek, waardoor de batterij meer capaciteit heeft, zonder dat het toestel veel dikker wordt.

Door de forse accu kan de Poco M7 Plus ook fungeren als een soort powerbank. Het is mogelijk om andere toestellen op te laden met maximaal 18 watt. Het opladen van de M7 Plus zelf gaat met een maximale snelheid van 33 watt. Draadloos laden is niet mogelijk.

Vier jaar updates

Onder de motorkap van de Poco-telefoon zit een Snapdragon 6s Gen 3-processor. Deze chip, die ook in bijvoorbeeld de Motorola Moto G85, voldoet prima voor dagelijks gebruik, maar is geen snelheidsmonster. Ook aanwezig is 6/8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Op de achterkant van de M7 Plus zit een 50 megapixel-camera, waarbij Poco allerlei AI-functies heeft toegevoegd in de camera-app. Denk aan een AI Eraser, waarmee je na het maken van een foto bepaalde onderdelen uit het kiekje kan halen. Voor selfies is een 8 megapixel-camera aanwezig.

De Poco M7 Plus draait op Android 15 en dus niet het nieuwe Android 16. Het updatebeleid is niet geweldig: de fabrikant meldt op zijn website dat de smartphone twee grote Android-upgrades en vier jaar aan beveiligingspatches krijgt.

Zoals gezegd weten we niet of de Poco M7 Plus in Nederland wordt uitgebracht. Het bedrijf lanceerde eerder dit jaar wel de Poco M7 Pro, met een adviesprijs van 199 euro. We houden het nieuws uiteraard in de gaten, dus blijft ons volgen via de knoppen hieronder.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: Poco (India)
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Fabrikanten Aankondigingen Android Smartphones Poco

Bekijk ook

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

Overzicht: deze telefoons krijgen (waarschijnlijk) Android 16

28 juli 2025

Poco F7 officieel: opvallende en grote telefoon voor degelijke prijs

Poco F7 officieel: opvallende en grote telefoon voor degelijke prijs

24 juni 2025

‘Poco F7 krijgt enorme accu en nog groter scherm’

‘Poco F7 krijgt enorme accu en nog groter scherm’

16 juni 2025

Deze nieuwe Poco-telefoon kost in Nederland minder dan 200 euro

Deze nieuwe Poco-telefoon kost in Nederland minder dan 200 euro

7 april 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren