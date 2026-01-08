Dit is de Poco M8 (Pro): sneller en grotere accu’s

Het Chinese smartphonemerk Poco doet zijn nieuwste budgettelefoons uit de doeken. We praten je bij over de Poco M8 en Poco M8 Pro.

Poco M8 officieel aangekondigd

Poco trapt het jaar 2026 af met de aankondiging van twee nieuwe, betaalbare smartphones. Het gaat om de Poco M8 en Poco M8 Pro, die nu verkrijgbaar zijn in Nederland voor respectievelijk 269,90 euro en 349,90 euro. De toestellen volgen de Poco M7 en M7 Pro van vorig jaar op.

De Poco M8 is de goedkopere telefoon van het tweetal en uitgerust met een strak design, waarbij de behuizing relatief dun (7,35 millimeter) is. De achterkant heeft twee verschillende kleurtjes. Op de voorkant zit een 6,77 inch-amoled-scherm met een resolutie van 2392 bij 1080 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Het display haalt een piekhelderheid van 3200 nits.

De nieuwe smartphone wordt aangedreven door een Snapdragon 6 Gen 3-processor, met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Poco brengt daarnaast een 512GB-variant van het toestel uit. Onder de motorkap is ook een 5520 mAh-accu aanwezig, die met maximaal 45 watt kan snelladen.

Foto’s maakt de Poco M8 met de dubbele camera achterop. De 50 megapixel-hoofdcamera moet meer licht opvangen, waardoor je scherpere foto’s maakt als het donker is. Een groothoeklens voor wijdere shots ontbreekt; Poco kiest voor een simpele 2 megapixel-dieptesensor. De selfiecamera heeft een resolutie van 20 megapixel.

Poco M8 Pro is sneller

Zoals de naam al verklapt, is de Poco M8 Pro een luxere smartphone. Hij heeft dan ook snellere hardware, betere camera’s, een grotere accu die sneller oplaadt en een groter scherm. Het toestel is met een adviesprijs van 349,90 euro wel duurder.

De Poco M8 Pro is voorzien van een 6,83 inch-amoled-scherm met een hoge resolutie van 2772 bij 1280 pixels en 120Hz-ververssnelheid. De Snapdragon 7s Gen 4-processor moet voor betere prestaties zorgen, en wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Is dat niet genoeg, dan kun je kiezen voor het 12/512GB-model.

Op de achterkant is een 50 megapixel-hoofdcamera met optische stabilisatie aanwezig, net als een 8 megapixel-groothoeklens. Voorop zien we een 32 megapixel-selfiecamera. Ook bij de Poco M8 Pro moet de hoofdcamera extra veel licht kunnen opvangen voor betere kiekjes.

De accu van de Poco M8 Pro is met 6500 mAh behoorlijk groot, waardoor je lang met een volle lading moet kunnen doen. Opladen gaat ook opvallend snel voor een telefoon in deze prijsklasse: met de juiste stekker haal je een oplaadsnelheid van 100 watt. Hierdoor kun je de M8 Pro in 40 minuten volledig vullen.

Prijzen en release

De Poco M8 (met 8/256GB geheugen) heeft een adviesprijs van 269,90 euro, terwijl de 8/512GB-versie voor 299,90 euro wordt verkocht. Tot 14 januari krijg je 40 euro korting op de telefoon.

Ga je voor de Poco M8 Pro (8/256GB) dan ben je 349,90 euro kwijt. Het model met 12GB RAM en 512GB geheugen gaat voor 399,90 euro over de toonbank. Ook op de Pro krijg je tot 14 januari 40 euro korting.