Poco X2 met 120Hz-scherm wordt op 4 februari gepresenteerd

De Pocophone Poco X2 ziet volgende week (op 4 februari) het levenslicht. Fabrikant Pocophone heeft de lanceerdatum van 4 februari officieel bekendgemaakt via Twitter. Ook bevestigt het de aanwezigheid van een scherm met hoge ververssnelheid.

120Hz-scherm voor Poco X2

Samen met de bekendmaking van de lanceerdatum, geeft het smartphonemerk ook meer details over het toestel. Zo heeft de Poco X2 een scherm met hoge ververssnelheid van 120Hz. Die zorgt voor erg vloeiende beelden. Schermen met zo’n hoge ververssnelheid waren tot voor kort voorbehouden aan erg dure gamingsmartphones zoals de ROG Phone 2.

Daarnaast vertelt Pocophone in verhulde termen iets meer over de specificaties van het toestel. Daarvoor heeft het een speciale website, die alleen met de mobiele telefoon te bezoeken is. Zo wekt de fabrikant de suggestie dat de camera beschikt over een Sony IMX686-beeldsensor en spreekt het over een snelle Qualcomm Snapdragon-processor, vermoedelijk de Snapdragon 730G.

Vloeistofgekoelde smartphone

Ook beschikt de smartphone over vloeistofkoeling, waardoor de processor beter voor langere tijd zware games moet draaien. Het toestel wordt daarvoor uitgerust met een koperen buisje met vloeistof, dat de warmte goed afvoert. Ook deze functie is doorgaans voorbehouden aan dure gamingsmartphones.

De website van Pocophone doet zijn best om het uiteindelijke design en de precieze specificaties nog niet te verklappen. Toch wijst alles erop dat het inderdaad gaat om een rebrandend Redmi K30. Dit toestel kwam eind vorig jaar in China uit. Deze smartphone heeft ook een 120Hz-scherm en de 5G-variant beschikt over liquid-cooling.

Specificaties Poxo X2

Als de Poco X2 veel op de Redmi K30 lijkt, dan betekent het dat het toestel een viervoudige camera heeft met een primaire camera van 64 megapixel. Ook zit er een vingerafdrukscanner op en heeft het toestel een koptelefoonaansluiting. De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh en ondersteunt snelladen.

Omdat de voorganger van de Poco X2, de Pocophone F1, ook gewoon in Europa werd verkocht, verwachten we dat het nieuwe toestel ook hier in de winkels komt. Over de precieze prijs en verkoopdatum laat de fabrikant nog niets los. Volgende week weten we meer.

Wil je op de hoogte blijven van de Poco X2? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app voor je smartphone!