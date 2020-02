Poco X2 met 120Hz-scherm officieel: dit zijn de specificaties

Smartphonemerk Poco heeft zijn tweede smartphone officieel gelanceerd in India. Veel specificaties van de Poco X2, inclusief vloeistofkoeling en 120Hz-scherm, waren al bekend. Nu weten we het volledige lijstje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Poco X2 officieel gepresenteerd

Zoals verwacht is de Poco X2 identiek aan de Redmi K30, behalve dan de naam die op de behuizing staat. Dat maakt het een interessant toestel, met enkele specificaties waar het vlaggenschepen mee achter zich laat. De prijs ligt ver onder die van high-end-smartphones: de Poco X2 gaat in India in de verkoop voor omgerekend iets meer dan 200 euro.

Veel specificaties van de Poco X2 waren al gelekt of door het smartphonemerk zelf naar buiten gebracht. Maar na de officiële lancering in India kunnen we het lijstje compleet maken.

Poco X2 specificaties

6,67 inch-lcd-scherm, met 2340 bij 1080 pixel-resolutie en ververssnelheid van 120Hz;

Octacore Snapdragon 730G-processor;

6/8GB aan werkgeheugen, 64/128/256GB aan uitbreidbare opslagruimte;

64 + 8 + 2 + 2 megapixel-camera’s op de achterkant, inclusief macrolens, groothoeklens en dieptesensor;

Dubbele frontcamera met 20 + 2 megapixel resolutie;

4500mAh-accu, ondersteunt snelladen met 27 Watt;

Glazen behuizing, spatwaterdicht. Vingerafdrukscanner aan de zijkant;

Verkrijgbaar in blauw, rood en paars.

De Poco X2 is de opvolger van de Pocophone F1, die al ruim anderhalf jaar geleden uitkwam. Dat gebeurde nog onder de vlag van Xiaomi, het moederbedrijf van Poco. Inmiddels is het een opzichzelfstaand merk, waardoor de Poco X2 niet meer de naam van Xiaomi draagt.

120Hz-scherm en vloeistofkoeling

De Pocophone F1 had specificaties van een toptoestel voor de prijs van een midrange smartphone. Met de Poco X2 is dat niet anders. Vooral interessant is het feit dat het toestel vloeistofkoeling aan boord heeft om oververhitting van de processor te voorkomen, tijdens bijvoorbeeld een lange gamesessie.

Ook uniek is het scherm met erg hoge ververssnelheid van 120Hz. Alleen gespecialiseerde (en erg dure) gamingsmartphones als de ROG Phone 2 beschikken over een scherm dat zulke vloeiende beelden weergeeft.

Poco X2 in Nederland kopen?

De Poco X2 is uitgebracht in India en voorlopig is nog niets bekend over verkrijgbaarheid in andere delen van de wereld. Het is niet ondenkbaar dat de Poco X2 op termijn ook in Nederland beschikbaar komt, want de Pocophone F1 was hier ook te koop.

Over de eventuele verkoopprijs is nog niets bekend. De kans dat wij ook 200 euro betalen is klein: vermoedelijk wordt het toestel hier wat duurder.