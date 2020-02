Poco X2 vs. Pocophone F1: dit zijn de belangrijkste verschillen

Met de lancering van de Poco X2 hebben we eindelijk een opvolger van de Pocophone F1, de ‘vlaggenschipdoder’ die in 2018 verscheen. Android Planet zet de verschillen (en overeenkomsten) van beide toestellen op een rijtje.

Poco X2 en Pocophone F1 vergeleken

De Poco X2 werd vorige week gepresenteerd door de Chinese fabrikant. Smartphoneliefhebbers hebben daarmee ongeveer anderhalf jaar moeten wachten op de opvolger van de Pocophone F1. Het toestel, toen nog van Xiaomi, bood destijds specificaties van high-end smartphones voor een flink lagere prijs. In onze review waren we dan ook duidelijk: de prijs-kwaliteitsverhouding was ongekend.

Of datzelfde gezegd kan worden van de Poco X2 weten we nog niet zeker. Het toestel biedt inderdaad wat interessante specificaties. Mocht het apparaat hier beschikbaar komen, dan ziet het er naar uit dat de prijs weer ongekend laag ligt.

Specificaties Poco X2 vs Pocophone F1

Specificaties Poco X2 PocoPhone F1 Scherm 6,67 inch-lcd

1080 bij 2246 pixels, 120Hz 6,18 inch-lcd

1080 bij 2246 pixels, 60Hz Processor Snapdragon 730G Snapdragon 845 Werkgeheugen 6 of 8GB 6 of 8GB Opslaggeheugen 64, 128 of 256GB 64, 128 of 256GB Camera achter 64 + 8 + 2 + 2 megapixel 12 + 5 megapixel Camera voor 20 + 2 megapixel 20 megapixel Accu 4500 mAh, snelladen met 27W 4000 mAh, snelladen met 18W Software Android 10, MIUI 11 Android 9, MIUI 11 Kleuren Paars, blauw, rood Zwart, blauw, rood Prijs Nog onbekend Vanaf 285 euro

Bijzonder: 120Hz-scherm in Poco X2

De meest in het oog springende verbetering van de Poco X2 ten opzichte van de Pocophone F1 is het scherm. Die is niet alleen een tikkie groter, maar heeft vooral een veel hogere ververssnelheid. Een ververssnelheid van 120Hz kan voor veel vloeiendere animaties en bewegende beelden zorgen dan een scherm met gebruikelijke ververssnelheid van 60Hz.

Er zijn nog maar weinig toestellen die zo’n scherm hebben. Enkele vlaggenschepen zoals de Pixel 4 XL en de OnePlus 7T hebben een scherm met ververssnelheid van 90Hz. Het hogere 120Hz is slechts voorbehouden aan speciale gaming-smartphones als de Razer Phone 2. Ook de Samsung Galaxy S20 krijgt, als de geruchten kloppen, een 120Hz-scherm.

Lees ook: 90Hz en verder, verversnelheid van schermen uitgelegd

Grotere accu, sneller vol

Zo’n scherm met hoge ververssnelheid vergt ook meer van de accu. Daarom is het goed om te zien dat de Poco X2 een grotere accu heeft meegekregen dan zijn voorganger. Een accu van 4500 mAh is doorgaans voldoende voor een dag stevig gebruik. Mocht hij leeg zijn, dan kan hij rap opgeladen worden. De laadsnelheid is door Poco ook wat opgevoerd: van 18 Watt naar 27 Watt.

Een belangrijk punt waarop Poco een pas op de plaats heeft gemaakt, is het geheugen en de processor. Beide toestellen zijn verkrijgbaar met 6 of GB aan werkgeheugen en 64, 128 of 256GB opslaggeheugen. Dat laatste is uitbreidbaar met een micro-sd-geheugenkaartje.

Processor: geen grote verbetering?

De processor van de Pocophone F1 was destijds één van de redenen dat het toestel bekend stond als ‘flagship-killer’. De Snapdragon 845 was in 2018 voorbehouden aan toestellen in een hogere prijscategorie. Zo kwamen de Google Pixel 3, Sony Xperia XZ3 en de OnePlus 6T in datzelfde jaar met deze chipset op de markt, voor een veel hogere prijs.

De Poco X2 heeft een Snapdragon 730G-processor, waardoor het toestel niet meer in die categorie van high-end smartphones valt. De processor heeft, anders dan de reguliere Snapdragon 730, een gpu die meer gericht is op het spelen van games.

Een goede combinatie met het 120Hz-scherm en de vloeistofkoeling. Die laatste was ook al aanwezig in de Pocophone F1. Qua prestaties lijkt de 730G geen noemenswaardige stap voorwaarts ten opzichte van de 845, hoewel praktijktest iets anders kunnen uitwijzen natuurlijk.

Prijzen Poco X2 en F1

Het meest bijzondere aan de Pocophone F1 was echter de prijs. Toen het toestel op de markt kwam in Europa kostte hij slechts 349 euro. De Poco X2 lijkt eenzelfde kant op te gaan. Het toestel is in India te koop voor omgerekend 200 euro. Die prijs zal hij in Europa vrijwel zeker niet krijgen. Desondanks vermoeden we dat het met de prijs-kwaliteitsverhouding ook wel goed zal zitten.