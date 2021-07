Dit is de Poco X3 GT: krachtig, betaalbaar en supersnel opladen

De Poco X3 GT is aangekondigd. De smartphone heeft opvallend goede specificaties en een accu die enorm snel oplaadt. Dit zijn de specificaties op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Poco X3 GT officieel onthuld

Het Chinese smartphonemerk Poco heeft de X3 GT aangekondigd, een smartphone die ook al opdook in geruchten. Het toestel is de Europese versie van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro met 5G, die alleen in China is uitgebracht. De specificaties zijn dan ook vrijwel identiek, al staat er natuurlijk wel een Poco-logo op de telefoon.

De Poco X3 GT heeft een groot scherm van 6,6 inch met een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Hierdoor ziet alles er lekker scherp uit. Ook fijn: het display heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz, wat betekent dat beelden 120 keer in plaats van 60 keer per seconde worden vernieuwd. Hierdoor zijn animaties veel vloeiender en voelt de Poco-telefoon sneller aan in gebruik.

6,6 inch-scherm (full-hd, met 120Hz)

MediaTek Dimensity 1100-processor en 5G

8GB aan werkgeheugen, 128/256GB opslag

Drie camera’s op de achterkant: 64 + 8 + 2 megapixel

5000 mAh met supersnel opladen (maximaal 67 Watt)

Draait op Android 11 met MIUI-software

Vingerafdrukscanner aan de zijkant

Het nieuwe toestel wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 1100-processor, met 8GB aan werkgeheugen en minimaal 128GB opslagruimte. Vooral opvallend is de 5000 mAh-accu, die lang mee moet gaan en heel rap oplaadt. Dankzij de 67 Watt-oplader gaat de batterij in slechts 40 minuten van 0 naar 100 procent. Er zijn weinig Android-telefoons die sneller opladen, al heeft de nieuwe OnePlus Nord 2 bijvoorbeeld maar een half uur nodig.

Kost omgerekend 250 euro

Foto’s maakt de Poco-smartphone met drie camera’s achterop. Het gaat om een hoofdcamera van 64 megapixel voor normale foto’s. De 8 megapixel-groothoeklens is er voor kiekjes met een bredere hoek, zodat je meer vastlegt. De 2 megapixel-macrosensor gebruik je voor close-ups, al leggen dit soort camera’s vaak te weinig detail vast. Hierdoor zijn foto’s niet zo mooi.

Het is onduidelijk of de Poco X3 GT ook in Europa en dus Nederland wordt uitgebracht. De smartphone heeft een adviesprijs van omgerekend iets meer dan 250 euro. In Nederland zijn al wel verschillende Poco-telefoons verkrijgbaar, zoals de Poco F3 en Poco X3 Pro. Deze toestellen bieden ook goede specificaties voor een relatief lage prijs.

→ Poco F3 review: voordelig vlaggenschip doet bijna alles goed

→ Poco X3 Pro review: fijne krachtpatser voor een bodemprijs

Het laatste nieuws over Poco: