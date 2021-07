‘Nieuwe renders van de Poco X3 GT laten bekend ontwerp zien’

Nieuwe renders van de nog onaangekondigde Poco X3 GT laten een ontwerp zien dat we kennen van de Redmi Note 10 Pro 5G, die alleen in China te koop is.

Poco X3 GT renders opgedoken

Uit nieuwe renders van 91Mobiles blijkt dat de nog onaangekondigde Poco X3 GT waarschijnlijk een omgedoopte Redmi Note 10 Pro 5G is. Deze smartphone werd in mei gelanceerd voor de Chinese markt. De lancering van de Poco X3 GT staat gepland voor 28 juli. Het toestel wordt net als de X3 Pro waarschijnlijk ook in Europa verkrijgbaar.

De Poco X3 GT lijkt dus opvallend veel op de Redmi Note 10 Pro 5G. De smartphone heeft een klein gat in het display voor de selfiecamera. De schermranden zijn opvallend dun. Aan de achterkant is een flinke cameramodule zichtbaar, met drie lenzen en een led-flitser.

De telefoon wordt verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en wit. De laatste twee lijken een getextureerde afwerking te hebben. De volumeknop en de aan/uit-knop bevinden zich aan de rechterkant van de smartphone. Ook vinden we rechtsonder het Poco-logo.

Ook qua specificaties zijn beide smartphones identiek

Een mooi uiterlijk is fijn – maar zoals ze wel vaker zeggen, is het innerlijk minstens zo belangrijk. De Poco X3 GT lijkt ook qua specificaties nagenoeg gelijk te zijn aan zijn Chinese broer. Zo hebben beide toestellen een 6,6 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Voor het display is een laagje Corning Gorilla Glass Victus gebruikt. Hierdoor zijn de smartphones lekker kras- en valbestendig.

De X3 GT wordt daarnaast aangedreven door de MediaTek Dimensity 1100, in combinatie met maximaal 8GB RAM en 256GB interne opslag. Het geheugen kan verder worden uitgebreid via een micro-sd-kaartje.

Wat de camera’s betreft; de Poco X3 GT krijgt drie camera’s aan de achterkant. Hieronder vallen een 64 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrolens voor close-ups. Aan de voorkant is een 16 megapixel selfiecamera aanwezig.

