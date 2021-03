Heb je een Poco X3 NFC? Dan hebben we goed nieuws, want Xiaomi is begonnen met de uitrol van Android 11. De betaalbare smartphone wordt daarmee bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie.

Diverse lezers laten aan Android Planet weten dat ze de Android 11-update hebben ontvangen op de Poco X3 NFC. De update wordt op dit moment in Europa uitgerold en brengt een nieuwe versie van Android en MIUI (Xiaomi’s software) naar het toestel. De update is ongeveer 2,5GB groot en daardoor is het slim om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden. Anders ben je mogelijk snel door je databundel heen.

Website GizmoChina schrijft dat de update geleidelijk wordt uitgerold. Dit betekent dat eerst een kleine groep gebruikers met de Android 11-update aan de slag kan, en Xiaomi kijkt of er geen bugs of andere problemen opduiken. Is dit niet het geval, dan kan iedere Poco X3 NFC-bezitter zijn of haar smartphone updaten. Heb jij de update ontvangen? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

Android 11 introduceert veel handige verbeteringen. Zo worden notificaties verbeterd en krijg je meer privacy-opties. Het is bijvoorbeeld mogelijk om apps eenmalig toestemming te geven tot je locatie (of andere gegevens), waarna deze permissies automatisch wordt ingetrokken. Ook kun je aan de slag met chatbubbels om makkelijker te reageren op berichtjes en te multitasken.

Over de Poco X3 NFC

De Poco X3 NFC is een betaalbare smartphone met indrukwekkende specificaties. Het toestel heeft een groot 6,67 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Hierdoor zien animaties en beelden er veel vloeiender uit, waardoor de telefoon sneller aanvoelt. Het display vult bijna de volledige voorkant en heeft een gat voor de selfiecamera.

Ook aanwezig is een snelle Snapdragon 732G-processor, forse 5160 mAh-accu met ondersteuning voor snelladen en een viervoudige camera achterop. De Poco X3 NFC kost op dit moment zo’n 200 euro, en daarmee behoort ‘ie tot de beste budgetsmartphones van nu. Wil je meer weten? Check dan de uitgebreide Poco X3 NFC review.

Xiaomi werkt mogelijk aan een opvolger voor de telefoon, die de Poco X3 Pro zou gaan heten. Volgens geruchten heeft deze smartphone een Snapdragon 860-processor, 120Hz-scherm en grote accu met dezelfde snellaadtechniek als de X3 NFC. Mogelijk wordt de Poco X3 Pro al eind deze maand aangekondigd, al weten we dit nog niet zeker.

Bedankt voor het melden, Ruud Arnold en Jeroen!

