Waarom de Poco X3 NFC Wouter’s favoriete smartphone van 2020 is

2021 staat voor de deur en dat betekent dat de redacteuren van Android Planet terugblikken op hun (minst) favoriete smartphones van het jaar. Wouter vertelt waarom de Poco X3 NFC zijn favoriete smartphone van 2020 is en bespreekt zijn grootste tegenvaller.

Waarom de Poco X3 NFC mijn favoriete smartphone is

Aan het einde van ieder jaar blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun favoriete smartphone van dat jaar. In 2018 was dat de Google Pixel 3 XL voor mij en vorig jaar koos ik de OnePlus 7 Pro. Ook dit jaar heb ik tientallen Android-smartphones getest en de Poco X3 NFC is mijn favoriet.

Ondanks dat ik doorgaans een high-end smartphone als daily driver gebruik (nu is dat de Google Pixel 5), kies ik toch voor een budgettelefoon als favoriete smartphone van 2020. Dat komt met name door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding van de Poco X3 NFC. Het toestel kost 229 euro, maar had net zo goed het dubbele kunnen kosten.

Hele goede specs voor weinig geld

De specificaties van de Poco X3 NFC zijn opvallend goed in deze prijsklasse. De smartphone heeft bijvoorbeeld een Snapdragon 732G-processor, die prima werkt en vrijwel alle apps lekker soepel draait. Met 6GB werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte kun je ook prima uit de voeten en de vingerafdrukscanner die aan de zijkant zit, doet het uitstekend. Geen ‘moderne’ scanner onder het scherm, maar gewoon een fysieke variant die altijd goed werkt.

Nog fijner is dat de telefoon een 120Hz-scherm heeft, een feature die we eigenlijk alleen bij toestellen zien die een veelvoud van de Poco X3 NFC kosten. Omdat het scherm zich veel vaker ververst, ogen animaties enorm vloeiend en daardoor voelt de Poco bijna als een high-end vlaggenschip aan.

Ook ben ik zeer te spreken over de accuduur van de Poco X3 NFC. Het toestel heeft een forse accu van 5160 mAh en gaat lekker lang mee, ondanks het grote 6,67 inch-scherm met de hogere ververssnelheid. Het toestel houdt het altijd een hele dag vol en vaak zelfs twee dagen. Daar komt bij dat Xiaomi een vlotte 33 Watt-oplader meelevert, wat ook erg netjes is voor een toestel van zo’n 200 euro.

Ook minpuntjes

Hoewel ik dus erg positief ben over de Poco X3 NFC, zijn er wel een paar dingen die iets minder in de smaak vallen. Het design bijvoorbeeld: de smartphone is op zich strak ontworpen, maar het grote (schreeuwerige) logo aan de achterkant had van mij niet gehoeven. Daarnaast zitten er advertenties in de software, en hoewel ze niet per se storend zijn, oogt het wel vreemd. De reclame is echter een manier voor Xiaomi om de prijs te drukken.

Verder moet je geen wonderen verwachten van de camera’s, al is dit bij de meeste budgetsmartphones zo. De hoofdcamera van 64 megapixel en 13 megapixel-groothoeklens doen goed hun werk, maar alleen als je genoeg licht hebt. De twee andere lenzen op de achterkant zijn nutteloos en alleen aanwezig omdat een viervoudige camera indrukwekkender klinkt dan een dubbele. In de praktijk heb je er niets aan.

De macrocamera is met 2 megapixel veel te beperkt en maakt slechte kiekjes. De dieptesensor zou helpen bij portretfoto’s, maar genoeg andere Android-telefoons hebben laten zien dat je ook prima bokeh-foto’s kan maken zonder zo’n sensor.

Tegenvaller van het jaar: OnePlus Nord N10 + N100

De tegenvallers van dit jaar zijn voor mij de OnePlus Nord N10 5G en Nord N100. Doorgaans ben ik erg te spreken over OnePlus-telefoons en gebruik ik ze met veel plezier voor bijvoorbeeld het schrijven van reviews, maar dat was dit jaar anders. Het bedrijf kwam in de eerste maanden van 2020 met de uitstekende OnePlus 8 en 8 Pro en wist ook te imponeren met de goedkopere Nord. Voor 399 euro kreeg je een vlotte midranger met een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Een aantal maanden later slaat OnePlus de plank echter volledig mis met de Nord N10 5G en Nord N100. De Nord N10 is 50 euro goedkoper dan de reguliere Nord, maar doet veel te veel concessies om tot die lagere prijs te komen. Daardoor vraag ik me af waarom het toestel is uitgebracht en wat OnePlus ermee wil bereiken. Bij de Nord N100 tast ik al helemaal in het duister.

Deze smartphone kost slechts 199 euro, maar – zoals je in onze review van de OnePlus Nord N100 kan lezen – overtuigt niet. Hij is langzaam, heeft een matig scherm, goedkope behuizing en oude software. Daardoor is er geen enkele reden om ‘m te verkiezen boven budgettoestellen van andere merken. Leg je ‘m naast bijvoorbeeld de Poco X3 NFC die ongeveer hetzelfde kost, dan valt de N100 hopeloos door de mand.

Met de Nord N10 5G en N100 richt OnePlus zich weliswaar op een ander publiek, maar wat mij betreft kan het bedrijf zich beter focussen op wat het echt goed doet: high-end smartphones uitbrengen met een schappelijk prijskaartje.

De favoriete smartphones van dit jaar

