Het Chinese smartphonemerk Poco heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd: de Poco X3 Pro en Poco F3. De toestellen vallen op door de goede specificaties en lage prijskaartjes. Check hier de features, prijzen en meer.

Poco X3 Pro officieel: nieuwe budgettopper

Met de Poco X3 Pro brengt de Chinese fabrikant een opvolger uit voor de Poco X3 NFC van vorig jaar. Dit toestel kenmerkte zich door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en dat is bij de Poco X3 Pro niet anders. De smartphone heeft een adviesprijs van 249 euro voor de versie met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Kies je voor het model met 8GB RAM en 256GB opslag, dan betaal je 299 euro.

De Poco X3 Pro beschikt over een snelle Snapdragon 860-processor, die voor goede prestaties moet zorgen. Het scherm is 6,67 inch groot en heeft een hoge ververssnelheid van 120Hz, een feature die we nog lang niet bij alle goedkopere Android-smartphones zien. Omdat het vaker zichzelf vaker vernieuwt, zien animaties en beelden er veel soepeler uit. Dat merk je als je gaat scrollen of gamen.

Poco X3 Pro specificaties in een notendop

6,67 inch-full-hd-scherm met 120Hz-ondersteuning

Snapdragon 860-processor, 6/8GB RAM en veel opslag

Vier camera’s achterop: 48MP + een groothoeklens, macrocamera en dieptesensor

Accu is 5160 mAh groot en laadt snel op (33 Watt)

Vingerafdrukscanner aan zijkant van behuizing

Dubbele speakers voor beter geluid

Ook beschikt de Poco X3 Pro over een grote accu met een capaciteit van 5160 mAh. Dit moet genoeg zijn voor anderhalve dag intensief gebruik. Is de telefoon leeg, dan laadt ‘ie snel weer op dankzij de 33 Watt-snellader. Deze feature kennen we van de Poco X3 NFC en de benodigde stekker vind je ‘gewoon’ in het doosje.

Op de achterkant van de Poco X3 Pro zitten vier camera’s. De 48 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een groothoeklens voor extra wijde foto’s. Deze twee camera’s hebben een nachtmodus voor betere beelden in het donker. Net als bij veel andere goedkopere Android-telefoons heeft de nieuwe Poco-smartphone ook een macrocamera voor kiekjes van heel dichtbij, en een dieptesensor die helpt bij het maken van portretfoto’s.

Poco F3: sneller en luxer

Daarnaast komt Poco met de F3, een snellere smartphone met betere specificaties en een amoled-scherm. Door dat laatste zien beelden er mooier uit op de Poco F3 dan bij de X3 Pro. Kleuren zien er helderder uit en zwart is ook echt zwart. Het scherm is met 6,67 inch wel even groot en heeft ook een ververssnelheid van 120Hz, zodat alles vloeiend oogt.

Door de Snapdragon 870-processor is de Poco F3 krachtiger dan zijn goedkopere broertje. Het toestel heeft (afhankelijk van welke versie je kiest) 6 of 8GB werkgeheugen en 128 en 256GB aan opslagruimte. De smartphone heeft ook 5G-ondersteuning en is daardoor klaar voor het nieuwe mobiele netwerk.

De accu van de Poco F3 is 4520 mAh groot en laadt ook op met maximaal 33 Watt. Hierdoor zit de telefoon in iets meer dan 50 minuten helemaal vol. Draadloos opladen ontbreekt, maar de snelle oplader wordt wel meegeleverd. Omdat de Poco X3 Pro een grotere batterij heeft, duurt het iets langer om de telefoon helemaal op te laden.

Foto’s maakt de Poco F3 met de drie camera’s achterop. De hoofdcamera heeft een resolutie van 48 megapixel en met de groothoeklens legt de telefoon meer op beeld. De 5 megapixel-‘telelens’ is bedoeld voor macrofoto’s en legt meer detail vast als je foto’s van dichtbij maakt. Op de voorkant, in een klein gat in het scherm, zit een 20 megapixel-selfiecamera.

De Poco X3 Pro en F3 draaien op Android 11, de meest recente versie van het mobiele besturingssysteem. Poco laat weten dat de toestellen minstens twee grote Android-updates: naar Android 12 en 13 dus. Daarnaast brengt het bedrijf regelmatig MIUI-updates en beveiligingspatches uit.

Poco F3 release en prijs

De Poco F3 heeft een adviesprijs van 349 euro voor het 6/128GB-model. Kies je voor de variant met 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte, dan ben je 399 euro kwijt. De Poco F3 is vanaf 30 maart verkrijgbaar in Nederland. De Poco X3 Pro kun je iets eerder (vanaf 26 maart) bestellen.